Un (autre) long week-end difficile sur les routes

ÉCHANGEUR TURCOT

Dans l'échangeur Turcot, les usagers de l'autoroute Décarie et de l'autoroute 20 Est devront emprunter des détours balisés par le ministère des Transports pour se rendre au centre-ville parce que les bretelles de l'échangeur à partir de l'A15 Sud et de l'A20 Est seront complètement fermées à compter de 23 h, vendredi soir, jusqu'à 5 h mardi matin. La route 136 sera aussi fermée pour la même période à partir de l'entrée des rues de la Cathédrale et Notre-Dame. Il est recommandé aux automobilistes d'éviter autant que possible le secteur. Une importante congestion routière est probable.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE/PONT MERCIER

Pour leur part, les usagers du pont Mercier ne pourront pas se diriger vers le centre-ville de la métropole sans faire des détours compliqués, en raison de la fermeture de la bretelle d'accès entre la route 138 et l'autoroute 20 Est. De plus, une seule voie de circulation sera disponible pour toute la fin de semaine sur l'autoroute 20 Est entre les échangeurs Saint-Pierre et Montréal-Ouest. Les entraves prévues seront mises en place à compter de 23 h vendredi soir et resteront en vigueur jusqu'à 5 h mardi matin.

PONT JACQUES-CARTIER

L'accès à Montréal par le pont Jacques-Cartier sera aussi problématique à partir de la Rive-Sud en raison d'un blitz de travaux majeurs de la société fédérale des Ponts Jacques-Cartier sur un pont d'étagement surplombant la rue Mercier, à Longueuil. La fermeture de ce pont d'étagement, à compter de 22 h vendredi soir, obligera les usagers du boulevard Taschereau qui se rendent vers le pont à emprunter un détour par les rues Saint-Laurent Ouest et Sainte-Hélène. En sens inverse, le trafic en provenance du pont Jacques-Cartier n'aura qu'une voie de circulation disponible pour aller emprunter le boulevard Taschereau (route 134). Contrairement aux autres entraves énumérées ci-haut, le blitz de travaux du pont d'étagement Mercier devrait être terminé lundi et les entraves à la circulation seront enlevées pour le retour du long week-end dans la journée de mardi.