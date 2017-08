 Voiture incendiée à Québec: un «seuil a été franchi», dit Couillard 

La Presse Canadienne

Québec

Le premier ministre Philippe Couillard affirme qu'«un seuil a été franchi» avec l'incendie criminel qui a ravagé le véhicule du président du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ) et l'attaque contre la grande mosquée de Québec, et qu'il s'agit vraiment «de la haine exprimée très, très concrètement, et même de la violence».