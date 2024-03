Que votre enfant soit un mordu de plein air, un amoureux des animaux, un amateur de sport ou un passionné d’histoire, voici des suggestions d’activités familiales à découvrir partout au Québec durant ses jours de congé.

Pour le mordu de plein air

Du 5 au 7 mars, non seulement l’accès aux parcs nationaux du Québec est gratuit, mais la location d’équipement de plein air aussi. Voilà l’occasion parfaite pour s’initier au ski de fond dans le parc des Îles-de-Boucherville, essayer la trottinette des neiges au parc du Bic, faire une randonnée en raquettes au parc du Mont-Mégantic ou se balader à vélo à pneus surdimensionnés au parc de la Yamaska. Comme l’équipement offert et la méthode de réservation varient d’une destination à l’autre, il vaut mieux consulter le site de la SEPAQ avant de se rendre sur place.

Dans les différents parcs nationaux de la province, du 5 au 7 mars

Consultez le site de la SEPAQ

Pour l’amoureux des animaux

PHOTO FOURNIE PAR CASSIS ET MÉLISSE La ferme Cassis et Mélisse se spécialise dans la confection de fromages de chèvre biologiques.

À quoi ressemble le quotidien d’un fromager ? La ferme Cassis et Mélisse, qui se spécialise dans la confection de fromages de chèvre biologiques, invite les jeunes et leurs parents à le découvrir pendant la semaine de relâche. En plus d’explorer les mystères de la fabrication de la faisselle, les apprentis fromagers pourront prendre soin des chèvres et nourrir les chevreaux au biberon. Des visites guidées de la ferme située à Saint-Damien-de-Buckland, dans la région de Chaudière-Appalaches, sont également proposées.

212, rang de la Pointe-Lévis, à Saint-Damien-de-Buckland, du 2 au 10 mars

Consultez le site de la ferme Cassis et Mélisse

Pour l’amateur de sport

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE LA BANQUISE Le Festival de la banquise a lieu ce week-end à Portneuf.

Une compétition fort impressionnante a lieu ce week-end à Portneuf. Dans le cadre de la cinquième édition du Festival de la banquise, des centaines de canotiers affronteront le fleuve dans une course de canots à glace dès 12 h 30, samedi. Sur le site, des animations permettront d’en apprendre plus sur l’histoire de ce sport patrimonial. Jeux géants en glace, initiation au vélo à pneus surdimensionnés et graffitis sur neige comptent parmi les nombreuses activités gratuites qui égaieront le quai de Portneuf.

102, rue du Quai, à Portneuf, le samedi 2 mars

Consultez le site du festival

Pour le passionné d’histoire

PHOTO FOURNIE PAR LE PÔLE CULTUREL DU MONASTÈRE DES URSULINES Aperçu de l’exposition C’est en jouant que l’on devient grand

Pour la semaine de relâche, le musée du Pôle culturel du Monastère des Ursulines invite les enfants de 7 ans et plus et leur famille à découvrir ses salles d’exposition autrement. À travers une chasse aux indices, ils replongeront dans le passé, jusqu’en 1920, et tenteront d’élucider le secret d’une ancienne élève de l’école des Ursulines. Le musée, situé dans le Vieux-Québec, présente également la pièce de théâtre de marionnettes La fascinante histoire d’Esther en Nouvelle-France, pour les 4 ans et plus, de même que l’exposition C’est en jouant que l’on devient grand, qui regroupe des jeux et des jouets d’une autre époque.

12, rue Donnacona, Québec, du 2 au 10 mars. La pièce de théâtre est présentée du 5 au 7 mars.

Consultez le site du musée