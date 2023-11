Montréal, plus branché que jamais

Quels sont les quartiers les plus branchés actuellement ? C’est à cette épineuse question que s’est encore une fois attaqué le média Time Out, qui a recensé 40 lieux où communautés, culture et commerces s’avèrent particulièrement dynamiques.

Cette année, le centre-ville de Montréal se taille une place au 36e rang « en dépit des travaux et des grues » (un secret bien mal gardé !) ; il est loué pour ses nombreuses activités rassembleuses, que ce soit en été (animations artistiques, cirque, etc.) ou en hiver (anneau de glace illuminé, restos à gogo), ses terrasses sur les toits et, bien entendu, ses festivals comme le Jazz ou Montréal en lumière.

Plusieurs établissements sont cités en exemple, tels que l’hôtel Honeyrose, le restaurant Yama, le spa du Four Seasons, le Musée d’art contemporain ou la terrasse sur le toit du Hiatus.

Le trio de tête du classement est composé de Laureles, à Medellín en Colombie, Smithfield, un quartier de Dublin en Irlande, et de Carabanchel, une zone de la capitale espagnole.