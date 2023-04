C’est le printemps, et l’organisme Héritage Montréal profite de l’occasion pour lancer trois nouvelles visites guidées pour les férus de patrimoine et d’histoire.

Cette fois-ci, les parcours urbains s’intéressent au développement de l’est du centre-ville entre le XIXe et le XXIe siècle.

Le premier parcours s’attarde au faubourg Saint-Laurent, le deuxième, à la création d’institutions comme les Habitations Jeanne-Mance, la Place des Arts et le Complexe Desjardins, alors que le troisième couvre le secteur connu aujourd’hui comme le Quartier des spectacles.

Les circuits, d’une durée de 90 minutes, se font les mardis et les jeudis en début de soirée entre le 25 avril et le 1er juin. Différentes heures de départ sont prévues, en français ou en anglais. Il faut s’inscrire en ligne et les visites se font beau temps, mauvais temps !