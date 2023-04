Malgré la forte compétition entre les destinations au Québec et dans le monde, un sondage maison de Tourisme Gaspésie laisse croire que les réservations sont similaires ou légèrement en deçà de celles de l’année dernière et qu’il reste de la disponibilité, même pour le cœur de la saison.

(Mont-Joli) La nouvelle campagne lancée par l’organisme Tourisme Gaspésie vise cette année à maintenir l’intérêt des populations du Québec et des Maritimes à l’endroit de cette région habituellement très prisée des touristes, alors que la période post-pandémique permet davantage les voyages internationaux.

La Presse Canadienne

La campagne qui vient d’être mise sur pied inclut aussi une offensive pour faire connaître les activités offertes en avril et mai et une autre pour susciter les séjours de la fin du mois d’août jusqu’à la mi-octobre, pour favoriser une meilleure répartition des flux touristiques.

Malgré la forte compétition entre les destinations au Québec et dans le monde, un sondage maison de Tourisme Gaspésie laisse croire que les réservations sont similaires ou légèrement en deçà de celles de l’année dernière et qu’il reste de la disponibilité, même pour le cœur de la saison.

L’organisme de promotion lance donc sa campagne intitulée « L’Extraordinaire. Simplement » dans divers médias et magazines spécialisés, par des publireportages, dans des publicités télévisuelles et par des commandites d’émissions, notamment.

Au début du mois, une campagne promotionnelle a été lancée pour inviter les clientèles de l’Ontario et du nord-est des États-Unis à planifier leurs prochaines vacances dans l’est du Québec, notamment en dehors des périodes de pointe.

La Gaspésie a aussi fait l’objet de promotions sur le marché de l’Europe francophone. Tourisme Gaspésie explique que les stratégies déployées sur ce marché misent sur la production et la diffusion de contenus qui répondent aux préoccupations des voyageurs long-courriers.

Pour la période de mai à septembre 2022, Tourisme Gaspésie a estimé le nombre de visiteurs à plus de 570 000 et les retombées à 340 millions, ce qui a représenté respectivement des hausses de 2,2 % et 7,3 % comparativement à 2021. Les augmentations ont atteint 6 % et 25 % en comparaison avec 2019, une année de référence.

Lors de cette même période, le taux d’occupation moyen des établissements d’hébergement en Gaspésie s’est élevé à 66,8 %, supérieur de 2,6 points à celui de 2019, et est égal à celui de la saison 2021, le meilleur taux enregistré à ce jour.

Quant à la dernière saison hivernale, le taux d’occupation moyen des établissements d’hébergement en Gaspésie s’est élevé à 37 % pour la période de décembre 2022 à février dernier, en hausse de 5,2 % comparativement à l’hiver précédent.