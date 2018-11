À bord du Symphony of the Seas, nouveau géant des mers

L'entreprise Royal Caribbean ne lésine pas lorsque vient le temps de construire des bateaux. Trois des navires de sa flotte figurent en tête de liste des plus grands paquebots du monde. Celui qui remporte les honneurs est le Symphony of the Seas.

1,35 milliard US

Le Symphony of the Seas a été commandé en octobre 2014 par Royal Caribbean. Construit au coût de 1,35 milliard de dollars américains aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire en France, il a fait son voyage inaugural le 7 avril 2018. Il est enregistré aux Bahamas et son port d'attache est à Miami.

9000 personnes à bord

Le Symphony of the Seas peut accueillir à son bord jusqu'à 6680 passagers et 2200 membres d'équipage de 77 nationalités différentes, pour un total de près de 9000 personnes.

362 m

La longueur du Symphony of the Seas est de 362 m, sa largeur atteint 65 m et sa hauteur, 72,5 m. À titre comparatif, la tour Eiffel culmine à 324 m et le Titanic avait une longueur de 269 m.

22 restaurants

L'offre alimentaire de ce navire de Royal Caribbean a certainement de quoi répondre à tous les goûts avec plus de 20 restaurants. Pour une croisière de 7 nuits, on utilise en moyenne 5000 douzaines d'oeufs, 1 tonne de chair de homards, 1 tonne de saumon frais et près de 400 litres de crème glacée au chocolat. Le restaurant Hooked Seafood sert à lui seul plus de 2000 huîtres.

1000 cocktails

Au Bionic Bar, ce sont deux robots qui préparent les boissons. Ils peuvent préparer 1000 verres par jour. Sur le Symphony of the Seas, on trouve plus de 42 bars et lounges. À bord, les passagers ont l'embarras du choix avec une sélection de 124 cocktails et 196 spiritueux.