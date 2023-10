Quelques saveurs typiquement marseillaises à ajouter à son itinéraire

Les navettes

Ces petits biscuits secs, parfumés à la fleur d’oranger, sont traditionnellement mangés à la Chandeleur, fête chrétienne qui marque aussi la fin du solstice d’hiver. Toutefois, on peut en trouver à l’année dans certaines biscuiteries, notamment aux Navettes des Accoules, dans le quartier du Panier. L’une des grandes qualités de ces biscuits en forme de barque : ils se conservent des mois durant. Un cadeau qui se rapporte sans crainte !

La bouillabaisse

PHOTO STÉPHANIE MORIN, LA PRESSE Au restaurant Miramar, la bouillabaisse se fait selon les règles de l’art.

À Marseille, on ne compte plus le nombre de restaurants qui offrent de la bouillabaisse au menu. Comment départager le bon grain de l’ivraie ? En choisissant une institution qui a adopté la Charte de la bouillabaisse, imaginée par Christian Buffa, chef du prestigieux restaurant Miramar, sur le Vieux-Port. La charte dicte les ingrédients essentiels de cette soupe de poisson (lotte, vive, rouget…), servie avec rouille et croûtons. Celle du Miramar est exquise et très copieuse.

La Maison du pastis

PHOTO STÉPHANIE MORIN, LA PRESSE Le pastis, boisson marseillaise par excellence, se décline en plusieurs variétés à la Maison du pastis.

Qui a soif à Marseille pense aussitôt au pastis, cet alcool anisé si cher aux Méditerranéens en général et aux Marseillais en particulier. Pour découvrir le produit dans toute sa diversité, il faut passer par la Maison du pastis. Ce caviste spécialisé en pastis et en absinthe, ayant pignon sur rue au 108, quai de Port, tient dans son petit local 95 sortes de ces alcools, dont des pastis artisanaux qui fleurent bon les herbes du coin. Difficile de résister, même si les dégustations ne sont plus permises depuis la pandémie.

Les panisses

PHOTO STÉPHANIE MORIN, LA PRESSE Ces petites fritures de pois chiches sont appelées panisses.

Grande spécialité du quartier de l’Estaque, dans le nord de Marseille, les panisses sont préparées à partir de farine de pois chiches. Ces hors-d’œuvre se présentent coupés en fines tranches frites à l’huile. Pas le temps d’aller virer à l’Estaque ? Pas grave. Il est aussi possible d’en trouver de très bonnes dans le Vieux-Port, au Bar de la Marine (15, quai de Rive Neuve). À déguster sur la terrasse ou dans le restaurant, dont la salle est une reproduction du bar imaginé par Pagnol pour les films Marius, César et Fanny.

Une suggestion où dormir PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’HÔTEL CARRÉ VIEUX-PORT Le matin, il est possible de prendre son petit-déjeuner sur la petite terrasse qui jouxte l’hôtel. Pour se réveiller au cœur du Marseille touristique, une suggestion : l’hôtel Carré Vieux-Port. Avec la célèbre rue de la Canebière dans le dos, le Vieux-Port et ses nombreux restaurants à moins d’une minute à pied, cet établissement trois-étoiles est tout désigné pour les voyageurs qui veulent être au cœur des activités, sans devoir prendre le métro. Les chambres ne sont pas spacieuses, mais l’essentiel y est. On peut même prendre son petit-déjeuner sur les tables dressées chaque matin sur le trottoir. Charmant. Consultez le site de l’hôtel

Les frais de voyage de ce reportage ont été en partie payés par l’Office de tourisme, des loisirs et des congrès de Marseille. Le billet d’avion a été offert par Air Transat. Ni l’un ni l’autre n’a eu droit de regard sur le contenu de ce reportage.