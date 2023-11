Imaginez si La Presse déménageait. Qu’entre ses murs s’installait une bande de créatifs nostalgiques, qui décidait de transformer ses locaux en hôtel. Bienvenue au Volkshotel, qui fêtera l’an prochain ses 10 ans, un lieu de vie pour touristes et locaux aussi unique que festif à Amsterdam, clins d’œil à son riche passé journalistique inclus.

Il est planté dans une rue qui a déjà figuré parmi les plus moches d’Amsterdam. Une rue au nom imprononçable, Wibautstraat, à une demi-heure à pied du centre, quatre petites stations de métro de la gare. Un coin longtemps plus ou moins impersonnel (quoiqu’aujourd’hui plein de vie) où se dressaient jadis une poignée de quotidiens locaux, dont le Volkskrant, le journal du peuple, par ailleurs et à ce jour l’un des plus grands et progressistes quotidiens néerlandais.

Début 2000, les médias du quartier déménagent un à un vers l’est, laissant entre autres cet immense bâtiment vacant. Pire : en ruine. Un bâtiment, faut-il préciser, considéré dans une autre vie comme des plus modernes pour un média. Imposant, blanc de blanc, avec autant de briques sur sa façade qu’il y a de caractères dans un journal, coiffé savamment de son titre sur le toit, telle une véritable une, entres autres allusions d’initiés.

Il n’en fallait pas plus pour que des artistes l’investissent, vers 2007, transformant ses locaux abandonnés en joyeux studios de création. Il était malgré tout menacé de démolition, vu l’état décrépit du lieu, et c’est cet audacieux projet d’hôtel de 172 chambres sur sept étages qui a finalement sauvé l’immeuble, et son histoire au passage. Et pas n’importe lequel : un projet rassembleur, ouvert à tous en 2014, aux fonctions plurielles. « Nous sommes arrivés avec cette idée, résume Tijs Bullock, coordonnateur à la conception et à la création, d’un lieu pour les touristes, mais aussi les locaux, avec un club au sous-sol, un espace de télétravail, et une programmation culturelle. » Sans parler du restaurant avec vue imprenable sur la ville (dans l’ancienne cafétéria des journalistes, au 7e étage !), le spa sur le toit, et le café à l’entrée.

PHOTO SILVIA GALIPEAU, LA PRESSE La cafétéria du 7 e a été métamorphosée en restaurant, Le Canvas.

PHOTO SILVIA GALIPEAU, LA PRESSE L’entrée est accueillante, avec son bar-café qui fourmille à toute heure de la journée.

PHOTO SILVIA GALIPEAU, LA PRESSE Bains chauds, sauna et terrasse sur le toit de cet hôtel particulier. 1 /3





Ce lieu de vie est désormais vivant à toute heure de la journée, décalé, quoiqu’archi inclusif. Le bâtiment abrite en effet, outre les chambres, des dizaines de studios d’artistes dans une aile à l’arrière, en plus de studios de musique. Le tout sans renier pour autant son passé, au contraire. « On a voulu rendre hommage à son histoire, poursuit Tijs Bullock, pour la garder vivante, pour les hôtes des générations à venir. »

PHOTO FOURNIE PAR LE VOLKSHOTEL. Les dessins du caricaturiste Opland ont été restaurés dans une chambre qui porte désormais son nom, la 527.

PHOTO FOURNIE PAR LE VOLKSHOTEL. La White Bike, pensée par un créateur local, fait partie des cinq chambres de luxe de l’hôtel.

PHOTO FOURNIE PAR LE VOLKSHOTEL. Des cabines à petit prix accueillent les voyageurs solos. 1 /3





En fait foi ce kiosque à journaux (papier), ici à l’accueil. Là, dans la douche, ces articles de journaux découpés. Ou, plus systématiquement, à chaque étage, cet hommage à une section spécifique du notable quotidien : mode, royauté, météo. Pour la petite histoire, dans la chambre 527, on a retrouvé, lors des rénovations, des dessins du caricaturiste Robert Wout, Opland de son nom de plume. Ceux-ci ont été préservés, et tapissent désormais les murs de la chambre, rebaptisée à son nom.

Ce n’est pas tout. Si cinq chambres de luxe, conçues par des designers et architectes locaux, ont fait la notoriété de l’immeuble avec les années, le Volkshotel se targue d’accueillir autant les mères chefs de famille monoparentale que les courtiers immobiliers, les punks que les poètes. Bref, toutes les classes sociales et tous les portefeuilles. Même les chiens sont bienvenus. « Nous avons un manifeste sur notre site web, et c’était vraiment important pour nous, parce qu’Amsterdam peut être une ville assez chère. » On a d’ailleurs sacrifié plusieurs chambres de luxe pour les transformer avec les années en petites cabines, idéales pour les voyageurs solos. Les chambres vont désormais de l’extra petit à l’extra grand, voire au studio, pour les séjours prolongés.

PHOTO SILVIA GALIPEAU, LA PRESSE Une tête de lit conçue à partir de feuilles de journaux recyclées.

PHOTO SILVIA GALIPEAU, LA PRESSE Notre plus minuscule chambre à vie ! 1 /2



La nôtre, la plus minuscule qui soit, et malgré une imposante colonne de béton plantée en son centre, était néanmoins d’un fonctionnel redoutable. Mention spéciale à cette fenêtre qui ornait un mur complet, avec vue imprenable sur la ville aux mille couleurs, telle une invitation à sortir la découvrir. Et à revenir !

À partir de 79 euros (116 $) la nuit (jusqu’à 300, selon la chambre)