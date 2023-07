En France, 80 % de l’activité touristique se concentre sur 20 % du territoire, selon le gouvernement français, ce qui menace la préservation de certains sites naturels. La France est la première destination touristique au monde, avec près de 90 millions de touristes en 2019 et 44 millions de touristes seulement à Paris en 2022.

Où vont les touristes ? Il y a Paris, évidemment, mais ils visitent en (trop) grand nombre le Mont-Saint-Michel, le château de Versailles, certaines calanques de Marseille, les falaises d’Étretat, la Côte d’Azur, les îles du parc national de Port-Cros et certaines plages de Bretagne, dont l’île de Bréhat.

D’ailleurs, du 14 juillet au 25 août, un quota a été fixé à 4700 personnes par jour qui pourront visiter l’île de Bréhat, et dans le Var, c’est 6000 personnes par jour qui auront l’autorisation de se rendre dans les îles de Port-Cros et Porquerolles, pendant toute la période estivale.

Selon la ministre déléguée au tourisme, Olivia Grégoire, il manque de données et il est difficile d’analyser avec précision tous les lieux qui souffrent d’une trop grande affluence. C’est pour cette raison qu’elle lance un plan pour réguler les flux touristiques et les pics de fréquentation. Le gouvernement veut créer un observatoire national des lieux touristiques majeurs pour lutter contre la surfréquentation et rendre ainsi la visite agréable pour tous, touristes et locaux.

Il faut également inciter les touristes à découvrir d’autres régions moins connues de la France et faire la promotion des endroits moins fréquentés comme l’Alsace, la Bourgogne, la Picardie, l’Auvergne, les Pyrénées... Il faudrait peut-être envoyer Emily in Paris dans les gorges de l’Ardèche, dans le massif des Vosges, à Metz ou à Besançon !