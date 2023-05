(Paris) Tout Paris à ses pieds : la Tour Saint-Jacques, monument de 54 mètres de haut offrant une vue imprenable d’une capitale dont elle occupe le plein centre, rouvre jeudi au public.

Agence France-Presse

La Seine qui borde la Conciergerie, l’Hôtel de Ville et Notre-Dame au sud, la Tour Eiffel et La Défense au loin à l’ouest, les Halles, Saint-Eustache et Pompidou au nord… impossible de faire plus centrale et dégagée que la vue du sommet de ce joyau du XVIe siècle, seul vestige d’une église détruite à la Révolution.

« Il faut beaucoup de courage pour y monter parce que c’est 300 marches à gravir. Mais quand on est ici, c’est une vue époustouflante à 360 degrés sur Paris », a résumé mercredi l’adjointe au patrimoine à la mairie de Paris, Karen Taïeb, lors d’une visite.

Malgré son emplacement central, son classement précoce au titre des monuments historiques (1862) et son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO (1998), l’ancien clocher de l’église Saint-Jacques-de-la-Boucherie, de style gothique flamboyant, reste « méconnu des Parisiens », souligne la mairie qui l’ouvre au public une partie de l’année depuis la fin de ses travaux de restauration en 2013.

D’où la décision de la Ville de démarrer les visites un peu plus tôt cette année, dès jeudi et jusqu’au 12 novembre, alors que la Tour n’était accessible qu’en été précédemment.

L’accès n’est possible au compte-goutte, du vendredi au dimanche et en petits groupes de 17 personnes accompagnées de guides. L’étroit et long escalier à vis ne permet l’accès qu’à celles en « bonne condition physique », souligne la mairie qui insiste sur « la difficulté de l’ascension ».

Les personnes « souffrant de claustrophobie et de vertige » ou « ayant des difficultés à marcher ou des problèmes cardiaques, présentant un handicap visuel, auditif ou moteur » devront donc rester au pied de la tour, dans le square du même nom, de même que les enfants de moins de 10 ans, précise la plateforme de réservation.