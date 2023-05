(Narbonne) Nous étions en vacances sur la Côte d’Azur et devions nous rendre à un mariage dans le Sud-Ouest trois jours plus tard. Avec ce temps devant nous, plutôt que de rester sur les plages bondées du Var, nous avons opté pour l’aventure !

Éric Clément La Presse

Mais après avoir dépassé Montpellier, nous avons été pris dans des embouteillages monstres à Sète, puis à Agde. Énervements, panique. L’horloge tournait. Où allions-nous loger en plein mois d’août ?

On s’est pratiquement « résignés » à séjourner dans un hôtel haut de gamme de Narbonne-Plage, le Château L’Hospitalet, l’endroit le plus coûteux où l’on ait jamais dormi en France. Comme c’était pour seulement deux nuits, on s’est dit : on n’a qu’une vie à vivre ! Notre décision, nous ne l’avons pas regrettée. Cette propriété qui s’est avérée être celle du vigneron Gérard Bertrand, un fournisseur de la SAQ, est pleine de charmes.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Le Château L’Hospitalet, au cœur du massif de La Clape

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Les vignes de L’Hospitalet

D’abord, les amateurs d’art sont comblés avec une expo estivale. L’été dernier, l’artiste français Robert Combas présentait des peintures, des sculptures et une projection animée nocturne sur un bâtiment de l’hôtel.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Projection de Robert Combas

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE La façade sur laquelle était projetée l’œuvre

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Une grande sculpture de Robert Combas





PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Une sculpture de Robert Combas

Le lendemain, on a découvert la plage, déserte en plein mois d’août. Une eau splendide, un beau sable fin et un vent qui atténue la sensation de chaleur. Nous avions loué deux matelas du restaurant L’Hospitalet installé directement sur le sable. Le repos et la baignade ont été agréables… mais il y avait des méduses. Des enfants s’amusaient à les déposer sur le sable. Dans l’eau, il fallait veiller à ne pas les croiser ! Il peut aussi y avoir des vives dans le sable, à la limite où l’on n’a plus pied. Mon chum a fait l’expérience de ce poisson à épines dorsales. Pas chanceux ! C’était la deuxième fois qu’un touriste se faisait piquer durant l’été, nous a dit une serveuse du restaurant. Elle a fait le nécessaire pour régler le problème en mettant son pied dans un récipient d’eau chaude pendant 45 minutes. Hé oui, des chaussures nautiques sont recommandées…

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Le restaurant L’Hospitalet, sur la plage

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Le restaurant et la zone avec matelas pour se prélasser

Après Narbonne-Plage, nous avons visité Narbonne, fondée par les Romains en 118 av. J.-C. Une ville à la fois animée et tranquille. Avec un cœur piétonnier, des pistes cyclables et un petit train pour une excursion guidée. Nous avons parcouru le palais des Archevêques, bâtiment à la fois roman et gothique construit à partir du XIIIe siècle.

PHOTO BERNARD DELMAS, FOURNIE PAR LA VILLE DE NARBONNE On peut fouler des pierres de la Via Domitia, une route romaine construite en 118 av. J.-C. pour relier Rome à l’Espagne.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Cour intérieure de la cathédrale

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Quelques gargouilles





Le Musée d’art et d’histoire de Narbonne a été le moment phare de la visite du palais, avec celle du donjon qui domine la ville. Le musée contient des collections de beaux-arts et d’arts décoratifs, avec de magnifiques faïences, des peintures de grands maîtres, Le Tintoret, Véronèse ou Jacques-Louis David, et une magnifique exposition orientaliste.

PHOTO BERNARD DELMAS, FOURNIE PAR LA VILLE DE NARBONNE La salle des vieux pots de pharmacie et de peintures de la Renaissance

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Salle du palais maghrébin avec des œuvres orientalistes

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Odalisque, Jean Joseph Benjamin-Constant (1845-1902)

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Une soupière, décorée d'une tête de lapin







On a aussi été charmés par les petites rues de Narbonne, fraîches et silencieuses en plein mois d’août. Par les portes de maisons souvent étroites. Comment les propriétaires font-ils pour entrer les électroménagers ?

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Les portes étroites de Narbonne

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Les portes étroites de Narbonne

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Les portes étroites de Narbonne





Mais aussi par le plaisir de se promener à vélo le long du canal de la Robine. Cela nous a permis de relier la ville au Domaine Saint Domingue, une auberge où nous sommes venus loger après le mariage… Car nous avions décidé de retourner à Narbonne, tellement nous avions été conquis ! Tenue par un couple de Hollandais, Jan et Cynthia, l’auberge nous a permis de nous reposer en pleine campagne, de profiter des deux piscines et de l’étang et d’être à seulement 15 minutes de Narbonne à vélo.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Repos au bord de l’étang

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE À vélo, le long du canal de la Robine

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Vue du Domaine Saint Domingue

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE La piscine romaine







Découvrir Minerve

Nos hôtes nous avaient recommandé de visiter Minerve, petit village situé à moins d’une heure de Narbonne en voiture. Quelle belle suggestion !

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Minerve surplombe un canyon.

Si vous aimez les villages pittoresques en pierres, vous serez servi. Minerve est perchée sur une barre calcaire entourée de deux canyons où coulent la Cesse et le Briant. La vue est spectaculaire. Faire le tour du village cathare, une étape du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, est très agréable. L’église romane date du XIe siècle et son autel, de 456 ! Son histoire est marquée par le drame de 1210 alors que 140 Cathares — dissidents de l’Église romaine — périrent sur un bûcher placé à la confluence des deux rivières.

Le petit village a plusieurs restaurants, mais il ne faut pas arriver trop tard. L’après-midi, c’est la sieste ! Il ne faut pas manquer le tunnel naturel de la Cesse, sculpté par la rivière sur quelques centaines de mètres. On peut se promener sur son lit fait de galets et aller d’une ouverture à l’autre.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Le village vu du cimetière

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Les véhicules ne sont pas permis dans le village. On se gare dans un stationnement et on le rejoint à pied !

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Une des ruelles

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE La petite librairie

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Un très, très vieux bac à fleurs sculpté…

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Le charme de Minerve











Il en coûte au minimum 401 euros par nuit en août 2023 pour une chambre confort au Château L’Hospitalet.