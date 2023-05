(Royaume-Uni) Oubliez l’étrange cricket, le populaire soccer ou le très distingué polo. Le sport national des Anglais est la randonnée, qu’ils pratiquent en famille ou entre amis. Et pour cause : leur pays semble avoir été façonné pour correspondre aux besoins d’un club de marche. Découvrez pourquoi le Royaume-Uni est le paradis des randonneurs.

Les droits de passage

PHOTO BROOKIE, TIRÉE DE WIKIPEDIA COMMONS Il existe au Royaume-Uni un système complexe de droits de passage publics qui permet de déambuler à travers les champs, en bordure d’une rivière ou encore à travers un domaine de châtelains. Il suffit de demeurer sur les sentiers.

Au Québec, on randonne essentiellement dans des parcs ou sur des terres de la Couronne. Au Royaume-Uni, un système complexe de droits de passage publics — souvent issus d’une époque où peu de grandes routes existaient — subsiste jusqu’à ce jour. On peut donc déambuler en bordure d’un champ (et parfois à travers), en bordure d’une rivière qui passerait par un terrain privé ou encore à travers un domaine de châtelains. Il suffit de demeurer sur le sentier, parfois balisé, parfois non. Dans les Highlands écossais, la liberté du randonneur est encore plus grande : là-bas, un « droit de vagabondage » permet de traverser à peu près n’importe quel terrain non cultivé, et même d’y camper sans autorisation.

Les cartes de l’Ordnance Survey

IMAGE BROOKIE, TIRÉE DE WIKIPEDIA COMMONS Une carte de l’Ordnance Survey

Pour utiliser les droits de passage, il faut pouvoir les localiser. Pour les localiser, il faut une carte très précise. C’est pourquoi les Anglais ne jurent que par l’Ordnance Survey, une agence publique dont les produits se trouvent dans toutes les bonnes librairies. Sur ces plans, chaque bâtiment, chaque bosquet, chaque ferme isolée est représenté, ce qui permet donc au marcheur de se situer rapidement. Des lignes roses indiquent le tracé des droits de passage utilisables, même lorsqu’ils ne sont pas balisés.

La météo… parfois

PHOTO GETTY IMAGES Le Royaume-Uni offre des panoramas de toutes sortes. Ici, la plage de Talisker Bay, en Écosse.

Marcher au pays de la bruine, de la brume et du brouillard ? S’il est vrai que la météo du Royaume-Uni n’est pas toujours clémente — surtout celle de l’Écosse, du pays de Galles et des Cornouailles —, l’image du pays continuellement sous la pluie est un mythe. Chaque année, Miami, New York ou Boston reçoivent davantage de précipitations que Londres. Et le temps frais qui perdure de l’automne au printemps permet de randonner sans se transformer en lavette ni se congeler les pieds dans la neige (sauf en montagne).

Les paysages diversifiés

PHOTO GETTY IMAGES L’image d’un pays continuellement sous la pluie est un mythe…

Si vous cherchez à marcher dans une carte postale anglaise, sur des collines vertes parsemées de moutons, devant un cottage de briques foncées, vous en trouverez sans problème. Mais le Royaume-Uni offre bien d’autres topographies à explorer à pied : des plaines de l’East Anglia aux Highlands écossais en passant par la côte Sud-Ouest ou les montagnes du pays de Galles, il y en a pour tous les goûts. Attention, tout de même : avec un point culminant à seulement 978 m en Angleterre (1345 m en incluant l’Écosse), ce n’est pas le pays des alpinistes ou des sportifs de l’extrême.

Les pubs

PHOTO MATT DUNHAM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Chaque village qui se respecte dispose d’un pub où on peut se restaurer et même parfois louer une chambre.

Quiconque fait de la randonnée en Europe saisit rapidement la différence fondamentale avec la pratique de la randonnée en Amérique du Nord : sur le Vieux Continent, on peut facilement traverser plusieurs villages en une seule journée de marche parce qu’ils sont rapprochés les uns des autres. Et en Angleterre, qui dit village dit pub, ces établissements au cœur de la vie communautaire britannique. Chaque village d’un peu d’importance dispose de l’un de ces restos-bars, alors que d’autres sont installés en rase campagne. En plus de permettre de se restaurer en milieu de parcours, plusieurs pubs louent aussi quelques chambres aux voyageurs, à prix souvent concurrentiels. Et comme ils ferment relativement tôt, pas d’inquiétude à se faire quant au bruit des fêtards.

Le train

PHOTO PAUL ELLIS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La campagne anglaise est assez facile d’accès par le rail. On peut rejoindre plusieurs régions agricoles en à peine une heure de train à partir du centre de Londres.

Malgré la fermeture massive de petites gares rurales dans la deuxième moitié du XXe siècle, la campagne anglaise est encore relativement accessible par le rail. En à peine une heure de train à partir du centre de Londres, plusieurs régions agricoles sont accessibles et prêtes à accueillir les marcheurs. Pour une randonnée d’un jour sans revenir sur ses pas, on peut souvent se tracer un parcours entre deux stations de train et ainsi rentrer illico à la maison. Des autocars atteignent habituellement les localités plus isolées. Attention, toutefois : bus et train sont bien moins nombreux les dimanches.