(Londres) Le roi Charles III a remercié les Britanniques lundi en affirmant que leur soutien était « le plus beau cadeau de couronnement », alors que les festivités touchent à leur fin après trois jours de célébrations.

Valentine GRAVELEAU Agence France-Presse

« Savoir que nous bénéficions de votre soutien et de vos encouragements, et être témoins de votre gentillesse exprimée de tant de manières différentes, a été le plus beau cadeau que nous ayons reçu lors du couronnement », a indiqué le roi dans un message écrit dans lequel il promet de « consacrer [sa] vie au service du peuple du Royaume-Uni, des royaumes et du Commonwealth ».

Après deux jours de célébrations, d’abord très solennelles samedi avec le couronnement à l’abbaye de Westminster puis plus festives dimanche avec des milliers de déjeuners de quartier et un grand concert, la journée de lundi – fériée pour l’occasion – était placée sous le signe du bénévolat.

Des centaines de milliers de missions de volontariat étaient à pourvoir auprès des plus des 1500 associations qui participaient à ce « Big Help Out ». Les petits-enfants de Charles – George, Charlotte et Louis – ont notamment fait la joie des photographes en aidant des scouts à Slough, à l’ouest de Londres.

PHOTO DANIEL LEAL, AGENCE FRANCE-PRESSE Le prince George aidant des scouts à Slough, à l’ouest de Londres

PHOTO DANIEL LEAL, ASSOCIATED PRESS Le prince William et le prince Louis



« Regrets » de la police

Huit mois après son accession au trône à la mort de sa mère Élisabeth II, Charles III, 74 ans, a été couronné à l’abbaye de Westminster devant 2300 invités selon un rite anglican millénaire. Son épouse Camilla, 75 ans, a également été bénie et couronnée.

S’il s’agissait du premier couronnement depuis 70 ans, Charles reste moins populaire que sa mère et plus de 70 % des Britanniques n’avaient aucune intention de participer à une quelconque célébration ce week-end, selon un récent sondage. Le couronnement a d’ailleurs été bien moins suivi à la télévision que lors des funérailles d’Élisabeth II en septembre.

Samedi, des manifestants anti-monarchie-de plus en plus audibles même s’ils restent minoritaires au Royaume-Uni-ont manifesté à Londres au passage des carrosses, ainsi qu’en Écosse et au Pays de Galles.

Six responsables du groupe anti-monarchie Republic, dont son dirigeant Graham Smith, ont été arrêtés avant même le début de la manifestation, suscitant de vives critiques. Ils ont été libérés tard samedi.

Lundi, la police londonienne est revenue en longueur sur ces arrestations, expliquant qu’elles avaient eu lieu car les six personnes étaient « soupçonnées d’être équipées pour s’enchaîner ».

En vertu d’une loi entrée en vigueur mercredi, critiquée jusqu’à l’ONU, la police peut arrêter des personnes en possession de matériel susceptible d’être utilisé pour s’enchaîner sur la voie publique, une technique utilisée par des militants climatiques.

La police londonienne ajoute toutefois que l’enquête n’a pas pu prouver une telle intention, et assure qu’il n’y aura pas de poursuite.

Graham Smith a indiqué sur Twitter que trois policiers s’étaient rendus à son domicile lundi soir et ont présenté des excuses, qu’il n’a pas acceptées.

PHOTO KIN CHEUNG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le dirigeant du groupe antimonarchie Republic, Graham Smith

Plus tôt dans la journée, il avait critiqué la nouvelle loi sur l’ordre public, introduite selon lui « pour leur donner le pouvoir de nous arrêter sous n’importe quel prétexte futile ».

« Nous n’avons plus le droit de manifester dans ce pays, nous n’avons qu’une liberté de manifester avec l’autorisation de policiers et d’hommes politiques », a-t-il affirmé sur la BBC.

Au total, la police londonienne a procédé à 64 arrestations le jour du couronnement du roi, dont des militants environnementaux