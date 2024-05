(Madrid) L’ex-politicien et historien canadien Michael Ignatieff a remporté le prix espagnol Princesse des Asturies des sciences sociales pour ses « réflexions critiques sur les conflits majeurs de notre temps », ont annoncé mercredi les organisateurs du prix.

Associated Press

Avec plus de 20 livres sur les droits de la personne, la politique étrangère, l’économie et le nationalisme, entre autres sujets, l’historien de 77 ans est devenu, selon les mots du jury, « une référence essentielle pour naviguer dans nos temps de guerre actuels », la polarisation politique et les menaces contre la liberté.

Parmi ses livres les plus connus figurent The Needs of Strangers (1984), Isaiah Berlin : A Life (1998) et Human Rights as Politics and Idolatry (2001). Il a également publié de nombreux articles et chroniques d’opinion.

M. Ignatieff a enseigné et fait des recherches dans de nombreuses universités parmi les plus prestigieuses du monde, notamment Harvard, Cambridge et Oxford, et a été recteur de l’Université d’Europe centrale.

Il a également été très impliqué dans la politique canadienne, accédant à la direction du Parti libéral du Canada en 2009 et dirigeant l’opposition officielle au Parlement. Il avait démissionné de son poste en 2011, après une défaite cinglante pour son parti aux élections fédérales.

Le prix Princesse des Asturies des sciences sociales, d’une valeur de 50 000 euros (près de 74 000 $ CAN), est l’une des huit récompenses décernées chaque année par la fondation, couvrant des domaines tels que les arts, la communication, les sciences et les sports.

L’historienne française Hélène Carrère d’Encausse a remporté l’année dernière le prix des sciences sociales.

La cérémonie de remise des prix, présidée par la princesse espagnole Leonor, a lieu chaque automne à Oviedo, une ville du nord de l’Espagne.