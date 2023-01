Bienvenue à Montréal (pas celui-là, l’autre) !

(Montréal, France) À qui pense connaître Montréal comme sa poche : avez-vous déjà visité sa villa gallo-romaine du IVe siècle ? Admiré ses chapelles cernées d’immenses vignobles ? Dégusté son floc local ? Non ? Pourtant, tout cela se trouve bel et bien à Montréal… D’accord, on parle ici du petit village perché sur une colline dans le sud-ouest de la France. Et même si, a priori, tout oppose les deux homonymes, on ne peut s’empêcher de dresser quelques parallèles amusants. Venez (re)découvrir Montréal en compagnie de son maire, qui nous a accueilli à bras ouverts.