Qu’ont en commun Cascades, Petro-Canada, Divco, Broccolini, Montoni, Kevlar, Syscomax et Brasswater ? Ils ont tous investi dans les parcs industriels de Salaberry-de-Valleyfield ces dernières années.

Chef-lieu du Suroît, la ville entourée d’eau a le vent dans les voiles. La Presse est allée sur place constater la multiplication des chantiers.

« Nous avons 4,5 millions de pieds carrés [420 000 mètres carrés] de bâtiments industriels en projets et en construction sur le territoire de la Ville », dit Stéphane Billette, directeur du développement économique, au cours d’une rencontre à l’hôtel de ville en compagnie du maire.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le directeur du développement économique, Stéphane Billette

La fluidité du trafic, l’abordabilité de la ville et la disponibilité des terrains expliquent la popularité de la région auprès des promoteurs.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le maire de Salaberry-de-Valleyfield, Miguel Lemieux

Avec le prolongement de l’autoroute 30, les MRC de Vaudreuil-Dorion et de Roussillon se sont d’abord développées. Maintenant, il n’y a plus rien d’abordable là-bas. Les investissements qu’on trouvait à Vaudreuil il y a 10 ans, c’est rendu nous autres qui les avons. Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield

L’année 2022 est celle de tous les records avec des permis délivrés d’une valeur de 450 millions de dollars.

Encore des terrains disponibles

Ce n’est pas terminé. La Ville dispose encore d’une banque de l’ordre de 550 000 mètres carrés (6 millions de pieds carrés), dont 460 000 m⁠2 appartiennent à Valdev, du promoteur local Carmine Como. À cela s’ajoutent des lots de 550 000 m⁠2 contrôlés par le secteur privé qui font l’objet de discussions avec la Ville afin que celle-ci puisse les racheter et les mettre en valeur.

Sur les terrains de Valdev, le fabricant de papier tissu et de cartons Cascades s’est installé au 1298, rue Gérard-Cadieux dans un entrepôt de 30 000 m⁠2 construit par Syscomax. Ce dernier termine un bâtiment de 19 000 m⁠2 en face de Cascades. Le fabricant de kayaks Pelican, la distillerie Diageo et les pneus Canada Tire se sont tous installés à l’intérieur du complexe industriel Valdev.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le complexe Valdev. Au premier plan, l’usine de Pelican, construite il y a six ans.

Dans le parc industriel Perron, PetroLub, distributeur des huiles et lubrifiants Petro-Canada, a regroupé la distribution de ses produits sur le boulevard des Érables en 2019. Les employés des anciennes installations situées à Anjou, Montréal-Est et Ottawa ont suivi pour la plupart.

Toujours dans le parc Perron, Kevlar, appuyé par Claridge (de la famille Bronfman), fait construire deux entrepôts. Le premier de 28 000 m⁠2 est situé sur le croissant Joseph-Armand-Bombardier. Il est pratiquement terminé. Les travaux viennent juste de commencer pour le second, de 18 600 m⁠2, rue Marie-Curie, tracée en 2021. Dans les deux cas, les occupants ne sont pas encore connus.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Dans l’Écoparc, l’Université McGill a fait construire une réserve de livres hautement automatisée pour son réseau de bibliothèques.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Rue Marie-Curie, dans le parc industriel Perron, Divco, en partenariat avec Brasswater, construit un entrepôt de 28 000 m ⁠2 qui sera occupé par une entreprise locale.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’affinerie CEZinc est l’un des employeurs industriels historiques de la ville avec Goodyear, Expro (General Dynamics) et Diageo.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE À gauche, Cascades a installé un centre de distribution, rue Gérard-Cadieux, dans le complexe Valdev. À droite, le nom du futur occupant n’est pas encore connu.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Propriété municipale, le port se spécialise dans la manutention de pièces d’acier, de sel, de produits entrant dans la fabrication d’asphalte et de produits chimiques. 1 /5









Rue Marie-Curie encore, Divco, en partenariat avec Brasswater (anciennement Groupe Quint), construit des entrepôts de part et d’autre de la rue. Un fabricant de café décaféiné occupera un entrepôt de 28 000 m⁠2. Un autre bâtiment de taille similaire devrait suivre prochainement.

Broccolini en action

Dans le même secteur, Broccolini a commencé la construction du premier de ses deux entrepôts de 28 000 m⁠2 donnant sur le boulevard Gérard-Cadieux. Un des grands de l’immobilier à Montréal, Broccolini possède le parc industriel privé Alta à Coteau-du-Lac, voisin de Salaberry-de-Valleyfield.

« Le bâtiment sera livré à la fin de l’été prochain », précise Roger Plamondon, président, immobilier, de Broccolini, qui part à la retraite prochainement. « On l’a construit sans l’avoir loué au préalable, car on croit énormément à la force du marché. Salaberry-de-Valleyfield a l’avantage de l’intermodalité avec son port, la gare de triage de CSX et l’A30. Les infrastructures sont en place et le bassin de population est le plus important dans la région », décrit-il.

De son côté, Montoni, autre promoteur d’envergue, a acquis une frange de terrain de 46 500 m⁠2 sur le croissant Joseph-Armand-Bombardier. « Un de nos clients avait des terrains excédentaires à Salaberry-de-Valleyfield. On a trouvé que l’emplacement était excellent avec l’autoroute 30. Les plans pour le permis ont été déposés à la Ville », dit David Paulozza, vice-président, planification et développement, chez Montoni.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Dans l’Écoparc, en bordure de l’A530, 25 % du terrain bâti est occupé par des arbres.

Salaberry-de-Valleyfield a ouvert une autre zone industrielle en façade de l’A530, qu’elle nomme Écoparc. La famille Hewitt a le projet de bâtir un bâtiment de 12 000 m⁠2. Groupe Armid, appartenant aux fondateurs de la chaîne d’alimentation Adonis, y construit des condos industriels de 1850 m⁠2. Broccolini a pratiquement terminé la construction de la réserve de la bibliothèque de l’Université McGill sur l’avenue Pierre-Dansereau.