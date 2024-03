(Ottawa) La construction de nouvelles habitations dans les six plus grandes villes du Canada est restée pratiquement inchangée en 2023 par rapport à l’année précédente. Elle a été stimulée par une vague record de nouveaux appartements dans plusieurs régions, mais pas à Montréal qui a connu son niveau le plus bas en huit ans, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

La Presse Canadienne

Les mises en chantier combinées dans les régions métropolitaines de Toronto, Vancouver, Montréal, Calgary, Edmonton et Ottawa ont diminué de 0,5 % par rapport à 2022, totalisant 137 915 unités.

Les mises en chantier d’appartements ont augmenté de 7 % pour atteindre un record de 98 774 unités, compensant ainsi la baisse de la construction de maisons individuelles, rapporte l’agence fédérale.

Les nouvelles maisons individuelles ont chuté de 20 % sur un an, en raison d’une faible demande pour des maisons plus chères dans un contexte de taux hypothécaires élevés.

La SCHL affirme que la hausse des coûts, l’ampleur des projets et la pénurie de main-d’œuvre ont entraîné un allongement des délais de construction, incitant divers ordres de gouvernement au Canada à annoncer de nouveaux programmes visant à stimuler l’offre de nouveaux logements locatifs.

Parmi les six villes examinées, Vancouver, Calgary et Toronto ont connu une croissance du nombre total de mises en chantier, stimulée par la construction de nouveaux appartements (location ou en copropriété) atteignant des sommets records.

Cependant, Montréal, Ottawa et Edmonton ont enregistré des baisses par rapport à l’année précédente. Le rapport de la SCHL indique que Montréal a été le seul marché avec une diminution significative du nombre de mises en chantier dans tous les types d’habitations.

La métropole québécoise a affiché une diminution globale de 36,9 %, totalisant 15 235 unités. Le secteur des appartements a enregistré à lui seul une baisse de 34,9 %.