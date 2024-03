l s’agit de l’acquisition la plus importante de l’histoire de Home Depot, qui s’engage ainsi de manière plus agressive dans le secteur en pleine croissance des constructeurs et des entrepreneurs professionnels.

Home Depot va racheter SRS Distribution, un fournisseur de matériaux pour les professionnels, dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 18,25 milliards US.

Michelle Chapman Associated Press

SRS fournit des matériaux aux professionnels tels que les couvreurs, les paysagistes et les pisciniers.

Home Depot fait un gros pari sur un marché du logement qui souffre d’une grave pénurie de nouvelles maisons, ce qui a fait grimper les prix en flèche. Le prix de vente médian des maisons neuves aux États-Unis a augmenté de 29,4 % au cours des cinq dernières années. Au quatrième trimestre, le prix de vente médian s’élevait à 417 700 $ US, selon les données de la Réserve fédérale de Saint-Louis.

Le marché du logement américain sort d’un profond effondrement des ventes qui a duré deux ans et qui a été déclenché par le double effet de la pénurie de logements et de la forte hausse des taux d’intérêt hypothécaires. La baisse générale des taux depuis leur pic de l’automne dernier a ouvert une petite fenêtre pour certains, mais une maison reste hors de portée pour des millions d’Américains.

Les ventes de logements américains précédemment occupés ont augmenté en février par rapport au mois précédent pour atteindre le rythme le plus élevé depuis un an, les acheteurs étant encouragés par ce léger recul des taux hypothécaires.

Les taux hypothécaires restant élevés, des millions de personnes dépensent de l’argent pour l’entretien de leurs maisons, ce qui constitue un autre facteur financier de l’accord entre Home Depot et SRS.

Home Depot a indiqué qu’en tenant compte de l’accord, il estime désormais que son marché total adressable est d’environ 1000 milliards US, soit une augmentation d’environ 50 milliards US.

SRS dispose d’une équipe de vente de plus de 2500 personnes et de plus de 760 agences réparties dans 47 États. Elle dispose également d’une flotte de plus de 4000 camions et de capacités de livraison sur les chantiers.

Le PDG Dan Tinker et son équipe continueront à diriger SRS, dont le siège se trouve à McKinney, au Texas.

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’exercice 2024.