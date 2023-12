La Savane des esclaves

Cet endroit, à moins de 10 minutes de voiture du centre de la commune Les Trois-Îlets, est un incontournable. Gilbert Larose a commencé à monter ce musée historique à ciel ouvert en 1999, sans aucune aide de l’État. « La Martinique, ce n’est pas que les plages et la gastronomie », affirme-t-il. Cette indépendance lui a permis d’aborder des thèmes qu’il n’aurait pu oser nommer s’il avait eu des subventions. « Au début, les gens me prenaient pour un fou », lance-t-il. Aujourd’hui, son superbe « village », qui raconte 400 ans d’histoire de l’île aux fleurs, reçoit environ 600 personnes par jour. Récemment, il a bâti des installations pour faire des farines locales de plantain, de manioc et de mangot (plus petite et fibreuse que la mangue). La prochaine étape sera fort probablement la construction d’hébergements insolites.

Spa La Ferme attitude

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE La Ferme attitude, un spa où relaxer.

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE La piscine organique, pour une détente complète

PHOTO FOURNIE PAR LE COMITÉ MARTINIQUAIS DU TOURISME On sert ici de délicieux et sains repas. 1 /3





Ceux qui aiment les environnements aseptisés ne seront peut-être pas complètement à l’aise ici. On est dans la nature tropicale près des Anses d’Arlet. Il y a des insectes, des anolis (lézards), des petits poissons qui vous grignotent les peux mortes, une toilette sèche et des scrubs maison dans lesquels tout le monde plante ses mains. Mais si rien de tout ça ne vous fait peur, il faut passer un bout de journée dans le paradis qu’ont construit de leurs mains Éric Dondin et sa femme Cathy Maugée. Le Bubble spa chauffé au feu de bois vous ramollira les chairs. La piscine organique achèvera la détente. De plus, la maison prépare de délicieux et sains repas à partir des fruits et légumes de sa ferme bio. Une très belle découverte qui sort des sentiers battus. Les quatre heures et demie de bien-être (de 13 h 30 à 18 h) vous coûteront 75 euros (environ 110 $ CAN), goûter et boissons fraîches inclus.

Dans le Nord : Village Pomme Cannelle

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE La résidence Village Pomme Cannelle est un petit complexe hôtelier chaleureux et authentique.

Ici, on comprend qu’en Martinique, luxe rime avec authenticité. Cette résidence hôtelière familiale située au Prêcheur, dans le nord de l’île, est le paradis du fruit tropical avec ses goyaves, ses corossols, ses prunes de toutes les couleurs (dont la cythère, qui fait un jus des plus désaltérants), ses caramboles, ses cerises acérola et ses guajilotes, entre autres. Les vacanciers sont libres d’en faire la cueillette, entre deux saucettes dans la jolie piscine qui surplombe la mer. Les appartements d’origine, dont quelques hébergements familiaux, ont une petite cuisine extérieure. Ils sont bien aménagés et colorés. Il y a quatre bâtiments neufs avec de très belles « chambres supérieures » modernes, baignoire autoportante incluse. La nouvelle suite nuptiale comprend un spa, un sauna et un télescope. C’est charmant comme tout. De plus, les prix sont franchement bons, avec certaines chambres à environ 120 euros (175 $ CAN) la nuit en pleine haute saison (février-mars).

Dans le Sud : Hôtel Diamant les bains

PHOTO FOURNIE PAR L’HÔTEL DIAMANT LES BAINS Les chambres et les bungalows rénovés sont sobres.

Construit en 1945, près d’une des plus longues plages de Martinique (plage du Diamant), cet hôtel a été entièrement rénové il y a cinq ans. D’ici, vous pouvez facilement explorer tout le sud de l’île. Les chambres du bâtiment principal sont sobres et spacieuses. Il y a aussi de jolis bungalows pour ceux et celles qui souhaitent plus d’intimité. La piscine est grande et agréable. Si vous préférez la mer, vous pouvez y accéder directement devant l’hôtel. Mais attention, elle est assez mouvementée à cet endroit. Pour baigneurs avertis. Le soir, si vous n’avez pas envie de sortir, sachez qu’on mange plutôt bien à cette adresse. En février-mars, il faut s’attendre à payer au moins 200 euros (290 $ CAN) la nuit.

Se rendre Air Canada et Air Transat ont des vols directs de Montréal à Fort-de-France. La location d’une voiture est recommandée. Sachez toutefois qu’il vous faudra la retourner lavée, aspirateur passé !

Les frais de ce reportage ont été payés par le Comité martiniquais du tourisme, qui n’a eu aucun droit de regard sur le contenu de ce reportage.