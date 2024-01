Coulibri Ridge Resort, dans les Caraïbes L’hôtel écoresponsable de Daniel Langlois ouvre enfin

Après une vingtaine d’années de recherche, un ouragan majeur et une pandémie, le rêve hôtelier de l’entrepreneur et philanthrope québécois Daniel Langlois prend officiellement son envol. En exploitant dans les Caraïbes un hôtel de luxe autosuffisant, respectueux de l’environnement et de la communauté, l’homme d’affaires souhaite poser les bases d’un modèle d’avenir pour le tourisme. Entrevue.