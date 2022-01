Caraïbes

Les Bahamas, nouvelle destination gastronomique des Caraïbes

Lorsque vient le temps de choisir une île des Caraïbes comme destination de vacances, plusieurs critères entrent en jeu : la distance, l’offre de vols et d’hôtels, les plages et, de plus en plus, le volet gastronomique. Les Bahamas misent plus que jamais sur cet aspect pour se positionner en tant que destination vacances de choix dans la région. Avec la récente ouverture de deux restaurants d’importance à Nassau, l’un par Daniel Boulud et l’autre par Marcus Samuelsson, l’objectif est-il désormais atteint ? Coup d’œil.