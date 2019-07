Aubaines de la semaine

Vols, forfaits tout inclus et escapades au Québec. Voici quelques aubaines repérées pour vous. * Prix en vigueur hier, peuvent changer sans préavis.

Vol aller-retour Montréal-Rome. 657 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 15 au 25 septembre. Avec Air Transat.

Vol aller-retour Montréal-Athènes. 679 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 15 au 29 juin 2020. Avec Air Transat.

Vol aller-retour Montréal-Lisbonne. 637 $ (taxes et frais inclus, avec une escale à l'aller à Toronto, vol direct au retour). Du 1 er au 10 décembre. Avec Air Transat.

Vol aller-retour Montréal-Tel-Aviv. 728 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Amman). Du 3 au 17 octobre. Avec Royal Jordanian.

• Cayo Guillermo, Cuba

Grand Muthu Cayo Guillermo (4,5 étoiles). Chambre dans un nouvel hôtel de luxe au bord de la plage. Deux piscines, six restaurants, six bars. Miniclub. 889 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 13 au 20 septembre. Avec Air Transat.

• Riviera Maya, Mexique

Grand Sunset Princess All Suites and Spa Resort (5 étoiles). Suite junior dans un complexe hôtelier au bord de la mer. Douze piscines, dix restaurants, dix bars. Miniclub. 1035 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 19 au 26 septembre. Avec Sunwing.

Forfait