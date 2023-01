Réputé pour sa biodiversité hors du commun, ses paysages tropicaux à couper le souffle et sa population locale accueillante, le Costa Rica est une destination touristique déjà fort appréciée des Québécois. Voici trois destinations qui, une fois sur place, témoignent de la richesse de ce joyau d’Amérique centrale.

PHOTO WILLIAM THÉRIAULT, COLLABORATION SPÉCIALE La cascade de La Fortuna, attraction centrale de la municipalité homonyme

La Fortuna

À trois heures de route au nord-ouest de la capitale San José se trouve une petite municipalité qui en charmera plus d’un : La Fortuna. Construite autour d’une longue rue principale autour de laquelle on retrouve une multitude de bars et de restaurants qui communiquent avec l’extérieur, elle abrite une splendide chute d’eau qui fait sa réputation.

À partir du petit centre-ville, il suffit d’emprunter une route ascendante de quelques kilomètres pour atteindre l’entrée du lieu de la cascade. Des vélos et des scooters de location sont offerts pour le faire. On peut également s’y rendre en taxi. L’équivalent du prix demandé pour l’entrée (18 $ US) est d’ailleurs remis à des projets locaux de préservation de la faune et de la flore.

Une fois à l’intérieur du site, qui est une réserve biologique, un parcours de quelques centaines de marches à travers la rainforest (forêt tropicale) descend vers la fameuse chute de 70 m. Tout en bas, deux options s’offrent à nous : l’admirer à partir des aires de repos ou se baigner dans le bassin réservé à cette fin.

Rien de mieux pour conclure un séjour que de visiter l’un des nombreux spas naturels après avoir mangé dans un soda, restaurant où l’on sert de la comida tipica (nourriture typique) costaricaine.

PHOTO LINDA K. WERTHEIMER, ARCHIVES THE BOSTON GLOBE L’Arenal est un volcan de 1720 m d’altitude.

Arenal

Arenal n’est pas une ville ou une municipalité. C’est plutôt un volcan de 1720 m d’altitude, qui trône à plus d’un kilomètre au-dessus de la plaine environnante. Le meilleur moyen pour le visiter, c’est de s’inscrire à une visite d’une journée complète à partir de La Fortuna.

Comme les deux endroits sont à proximité, une quinzaine de minutes en bus touristique suffisent pour atteindre l’entrée du parc naturel d’Arenal. Là, vous pourrez profiter d’une visite avec un guide qualifié, pendant laquelle il sera notamment possible d’apercevoir des singes, des toucans, des paresseux, des petites tortues et plusieurs types d’oiseaux. Notre guide reconnaissait d’ailleurs pratiquement chaque oiseau simplement à l’oreille.

Au bout du sentier, on peut observer le volcan dans toute sa splendeur. D’une forme conique quasi parfaite, il est véritablement majestueux.

La journée se poursuit avec un dîner au choix fourni, auquel on jumelle un coup (ou deux) de Guaro, un alcool fort d’Amérique latine à base de canne à sucre. Pour l’après-midi, on se rend à une source d’eau chaude naturelle où est offert un masque de boue, qu’il faut essayer. Le tout pour 45 $ US.

PHOTO WILLIAM THÉRIAULT, COLLABORATION SPÉCIALE À l’entrée d’un pont suspendu, dans la forêt de nuages de Monteverde

Monteverde

Après un transport par bateau et sur une navette touristique à partir de La Fortuna, on arrive à Monteverde. Petite ville située dans la région montagneuse du pays, elle est surtout connue pour sa cloud forest (forêt de nuages).

Moins animée que sa compagne, cette municipalité est parfaite pour se familiariser avec la riche biodiversité du Costa Rica. En ce sens, les ponts suspendus du Selvatura Adventure Park sont à ne pas manquer. Au nombre de huit, ils mesurent entre 57 et 157 m de long, puis forment un circuit qui permet aux visiteurs de contempler la forêt de nuages d’une manière assez unique. Les plus aventureux peuvent également visiter le parcours par tyrolienne.

Pendant la nuit, on peut aussi participer à des randonnées nocturnes guidées qui offrent un regard privilégié sur la faune qui vit dans le noir : serpents, tarentules, chauve-souris, rainettes aux yeux rouges et compagnie.

Toujours à Monteverde, on peut participer à un sound bath (bain de son), où le maître de cérémonie vous transporte ailleurs grâce à différents instruments pendant que vous vous reposez. C’est une expérience presque thérapeutique pour laquelle il faut être ouvert et détendu, mais qui fait – littéralement – voyager.