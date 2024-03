Marrakech, cité impériale, c’est la célèbre place Jemaa el-Fna, ses souks, ses riads, ses palais, ses jardins luxuriants et sa grande palmeraie.

C’est aussi le plaisir de se perdre dans les ruelles étroites de la médina, de découvrir ses couleurs, ses odeurs d’épices et de fleurs d’oranger, et de rencontrer les Marrakchis, ses habitants chaleureux. Située au centre du Maroc, la ville mise de plus en plus sur le luxe avec de nombreux hôtels 5 étoiles qui attirent des stars internationales comme Madonna, Michael Jordan, Oprah Winfrey, Victoria Beckham…

Très animée et festive, la ville rouge est de loin la plus visitée du Maroc. « C’est notre première destination, la ville où il y a la plus grande offre touristique, un peu comme Paris pour la France ou New York pour les États-Unis », confirme Siham Fettouhi, directrice de l’Office national marocain du tourisme pour l’Amérique du Nord. En 2023, 14,5 millions de touristes ont visité le Maroc, une année record – même si on peut apporter une petite nuance à ces chiffres, car 51 % des arrivées proviennent de Marocains qui résident à l’étranger et rendent visite à leur famille.

Cela dit, le Maroc est une destination encore méconnue des Québécois. « On souhaite développer le marché nord-américain. On a encore du travail à faire sur la notoriété de la destination et les connexions aériennes. C’est un pays sûr. Il y a Marrakech, mais aussi Tanger, Fès, Meknès, Rabat, Essaouira. Il y a du soleil toute l’année, de beaux paysages, une culture et une gastronomie incroyables », lance Siham Fettouhi.

La saison froide est un moment idéal pour découvrir la ville. Grâce à son climat semi-désertique, les hivers sont très doux à Marrakech, avec des nuits fraîches (10 degrés), mais attention, il peut faire très chaud en été, soit autour de 40 degrés Celsius !

