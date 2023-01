Le Rick’s Café ressuscite le classique hollywoodien Casablanca au Maroc

(Casablanca) « Play it again, Sam ». Wendy, Alexandra et Tony ont fait le voyage au Maroc depuis le Canada, l’Espagne et l’Irlande pour vivre « l’expérience » du Rick’s Café, une réplique du mythique night-club du classique hollywoodien Casablanca sorti en pleine Seconde Guerre mondiale il y a 80 ans.