Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère une sélection de conseils et d'idées pour profiter pleinement d'un voyage en Afrique.

Planifier son voyage

Organiser son voyage en Afrique Quels vaccins, quels papiers faut-il pour y aller, etc. Envie d’un Sud différent, pourquoi ne pas essayer des vacances en Afrique ? Encore très méconnu, le continent décourage parfois les voyageurs tant il semble difficile à appréhender. Notre collaborateur, installé en Afrique, vous propose un petit guide du voyage autonome dans cette partie du monde, pour passer un bon séjour. L’art de planifier son safari ILLUSTRATION MARIE LEVIEL, ARCHIVES LA PRESSE Pannes mécaniques, guides incompétents, services jamais rendus, argent disparu dans la brume… Les histoires d’horreur sur des safaris ayant mal tourné pullulent sur l’internet. Le secret pour éviter pièges, arnaques et déceptions coûteuses ? Une planification serrée, parfois des mois avant le grand départ vers le continent africain. Suivez la guide !

L’incontournable safari

Un outil pour choisir son safari Un guide participatif de safaris se veut être la référence en la matière avec plus de 2200 critiques d’utilisateurs couvrant l’ensemble des pays et des voyagistes qui proposent ce type de séjours. Suivez le guide pour un agréable voyage en Afrique. Parc Kruger : le safari dont vous êtes le héros PHOTO JEAN-FRANÇOIS TÉOTONIO, LA PRESSE Il était bien paisible, le léopard, au loin, dans son arbre. C’était toutefois la cohue sur la route pour réussir à l’apercevoir. Le parc national Kruger, un des safaris les plus populaires d’Afrique, est reconnu pour son accessibilité en conduite autonome. Le parc est situé à environ quatre heures de route de Johannesburg, en Afrique du Sud, endroit généralement choisi pour prendre possession de sa voiture de location. Environnement naturel, animaux sauvages au rendez-vous ! Un safari sur mesure, en groupe ou seul, au Kenya Un safari au Kenya fait partie des rêves de nombreux voyageurs. Et ceux qui se payent ce luxe peuvent le faire en groupe... ou bénéficier d’un service personnalisé, comme l’offrent certaines agences spécialisées dans le voyage sur mesure. Guide pour s’y retrouver. Safari de rêve en Zambie PHOTO MARIE TISON, LA PRESSE Il n’y a pas de safaris en Afrique sans éléphants. Suivez notre journaliste qui a visité le parc de South Luangwa, en Zambie. Avec une superficie de plus de 9000 km2, il s’agit d’un des plus grands parcs d’Afrique et un des plus réputés, avec une concentration d’animaux sauvages particulièrement intéressante.

Afrique du Sud

Voyage à bord du luxueux Blue Train sud-africain Quarante-huit heures pour ne plus penser à rien, se laisser dorloter, jouer les princes et princesses. Traverser l’immense Afrique du Sud sur 1600 km de la péninsule du Cap, sa pointe méridionale, à sa capitale Pretoria, à travers champs et bidonvilles, centres urbains et paysages de rêve. C’est ce que propose le Blue Train. La maison de l’ex-président Mandela transformée en hôtel chic De la queue de bœuf en ragoût. C’était le plat préféré de Nelson Mandela, premier président noir sud-africain et vainqueur de l’apartheid. Dans sa paisible maison de Johannesburg, transformée en hôtel chic, un restaurant la propose désormais en ravioli à une clientèle un poil intimidée. Tour d’horizon. Cap sur les vignobles sud-africains PHOTO SYLVIE ST-JACQUES, LA PRESSE Le domaine Chamonix, à Franschhoek, est un emblème de la présence huguenote dans le Cap Occidental. L’arrière-pays du Cap, en Afrique du Sud, particulièrement les environs de Stellenbosch, compte d’innombrables vignobles aux caractères aussi variés qu’attirants. À preuve, cette petite tournée estivale tout en cépages. De Cap Point à Pilgrim’s Rest De la rencontre des océans Indien et Atlantique à Cap Point, aux montagnes du Drakensburg en passant par le parc Kruger, l’Afrique du Sud ne cesse d’étonner tant par la diversité de sa population, la beauté de ses paysages et la richesse de sa faune. Parcours.

Afrique du Nord

Contrastes et beautés en Tunisie PHOTO MAUDE GOYER, COLLABORATION SPÉCIALE La Tunisie est un pays de contrastes aux multiples beautés. Des oasis montagneuses au désert de sel en passant par les stations balnéaires et les souks animés, la Tunisie est un pays de contrastes aux multiples beautés. Compte rendu d’une virée, dense et riche, de 1600 kilomètres en six jours. Algérie : l’oasis de Djanet attire de plus en plus de touristes occidentaux Djanet, oasis du Sahara algérien attire de plus en plus de touristes étrangers, désireux de se ressourcer et de découvrir un paysage désertique unique au monde. À lire pour faire rêver. Maroc : finir un voyage en beauté à Essaouira Avec ses fortifications, sa longue plage caressée par les alizés, sa médina paisible et son port de pêche animé, la douce ville d’Essaouira, sur la côte atlantique, est l’endroit tout indiqué pour terminer un voyage au Maroc. Promenades charmantes dans un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Maroc en famille Certains ont le goût de l’aventure. Lorsqu’il a été question des vacances d’hiver, La Presse a mis le cap sur l’Afrique du Nord, en famille, avec trois enfants âgés de 11 à 14 ans. Ils sont tous revenus enchantés. Récit.

Afrique de l’Ouest

Afrique de l’Est