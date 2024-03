Marrakech est une ville qui bouge, il y a toujours une nouvelle adresse à découvrir, un restaurant, un hôtel ou un café branché venant d’ouvrir !

On aime le Grand Café de la Poste pour prendre un café ou un verre, une institution dans Guéliz depuis les années 1920. Dans le même quartier, le restaurant Al Fassia est un incontournable pour déguster le meilleur de la gastronomie marocaine, tagine de poulet au citron et olives confites, ou aux pruneaux et amandes, couscous et pastillas.

Composé de 28 chambres rénovées avec goût dans un style bohème chic par Vanessa Branson (sœur de Richard Branson), l’hôtel El Fenn est superbe, avec son immense terrasse sur le toit. On y va pour manger le midi, le soir ou pour prendre un verre.

Il faut aller faire un tour à La Mamounia, un hôtel de luxe historique qui date de 1923 et fréquenté au fil du temps par de nombreuses personnalités comme Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Alfred Hitchcock (il y a tourné L’homme qui en savait trop), Charlie Chaplin, Marcello Mastroianni, The Rolling Stones, Paul McCartney… La décoration, extravagante, est dans un style Art déco et les jardins sont tout simplement exquis.

Dormir dans un riad ou dans un hôtel ?

PHOTO CECILE TREAL, FOURNIE PAR EL FENN L’hôtel El Fenn

Il faut se poser la question ! Est-ce qu’on préfère séjourner au cœur de la médina (la partie ancienne de la ville) dans un riad ou alors dans un hôtel plus moderne, à l’extérieur de la médina ? Un riad est une maison traditionnelle marocaine construite autour d’un grand patio à ciel ouvert sur lequel donnent les chambres, qui peuvent être sur plusieurs étages. Les riads sont très nombreux à Marrakech. Il y en a de tous les prix et de tous les degrés de confort. On aime leur toit aménagé en terrasse et en restaurant. Certains se sont transformés en de vrais écrins de luxe avec piscine, mais il faut savoir qu’on peut s’y sentir un peu à l’étroit et que les fenêtres donnent sur le patio, ce qui est particulier.

Bref, l’ambiance d’un riad est plus intime, plus authentique, alors qu’un hôtel offre plus d’espace et, très souvent, une grande piscine. Cependant, les hôtels peuvent être un peu plus éloignés de la médina. On peut même séjourner dans la palmeraie, à quelques kilomètres du centre de la ville, dans la nature, au milieu des palmiers. Tout dépend de ce qu’on recherche, de la saison et de son budget.

Un riad peut être parfois un peu plus difficile d’accès s’il se trouve au cœur de la médina, mais ce n’est pas l’offre qui manque ; il y a notamment le Yasmine, le Jardin secret, la Villa nomade, La maison arabe, El Fenn et Dar Charkia. Pour ce qui est des hôtels, toutes les grandes chaînes sont présentes. Nous sommes allée au très luxueux Four Seasons qui est splendide avec ses piscines et ses jardins, tout comme à l’hôtel Es Saadi, plus abordable. Côté palmeraie, il y a l’Iberostar (un complexe touristique) et le très chic Palais Ronsard, qui est un Relais et Châteaux.