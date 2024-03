Marrakech est composé de différents quartiers. Il y a la médina, le cœur historique de la vieille ville où on trouve les souks, de nombreux riads et des palais à visiter. Il y a aussi les quartiers plus modernes comme Guéliz et l’Hivernage qui valent le détour.

La place Jemaa el-Fna

On voit l'animation de la place Jemaa el-Fna au soleil couchant.

C’est le cœur de Marrakech, le symbole de la ville depuis sa fondation au XIe siècle. En 2001, la place Jemaa el-Fna a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO pour son importance culturelle et historique. L’atmosphère de cette place au soleil couchant est unique. C’est un vrai spectacle qui se déroule devant nous avec les charmeurs de serpent, les dresseurs de singe, les musiciens gnaouas, les jongleurs, les herboristes et les tatoueurs de henné, sans oublier les nombreux kiosques de nourriture où on peut déguster des plats marocains typiques comme des brochettes et des tagines, ou encore boire un jus de fruits fraîchement pressé.

Il est aussi très agréable de voir toute cette foule animée d’en haut – touristes et Marocains s’y mêlent – en montant sur une des terrasses panoramiques pour boire un thé à la menthe (on n’y sert pas d’alcool). Les terrasses sont nombreuses. Le service n’est pas toujours au rendez-vous, mais la vue est spectaculaire, surtout avec la Koutoubia, plus grande mosquée de la ville et un des symboles emblématiques de Marrakech. Mais comme toutes les mosquées de la ville, l’entrée est interdite aux non-musulmans. Le minaret de 77 mètres de la mosquée, construite au XIIe siècle, est visible des quatre coins de la ville, d’où on peut admirer son architecture d’inspiration mauresque.

L’expérience des souks

Dans le souk de Marrakech

Dans les souks et les rues étroites de la médina

Dans les souks de Marrakech, des tapis, des poufs et des coussins

Pour des babouches, dans les souks, il y a l'embarras du choix.







On aime se perdre dans les souks, véritable expérience pour tous les sens ! Il y a des odeurs d’épices, de cuir, d’huile d’argan et de fleurs d’oranger, sans oublier le ras-el-hanout, épice à couscous qu’il faut absolument rapporter dans ses bagages. On en a plein la vue avec les différentes couleurs : babouches, poterie, tapis, poufs, sacs, ceintures, objets en bois, djellabas, caftans, paniers en osier, lampes, foulards, etc. On y découvre tout le savoir-faire des artisans marocains et on a envie de tout acheter. Du calme ! Il faut évidemment négocier le prix, ça fait partie du charme marocain… Un conseil de Brahim, ami marocain : ayez l’air un peu blasé, laissez d’abord parler le commerçant et ensuite, on négocie à la baisse. On regarde la qualité du produit, par exemple, la qualité du cuir d’une babouche ou la qualité du tissage si elle est en tissu. Une paire de babouches en cuir coûtera aux touristes environ 140 ou 150 dirhams (20 $ CAN).

Le palais de la Bahia

Le palais de la Bahia arbore de superbes couleurs dans la grande cour.

On est ébloui par la beauté et les couleurs de ce somptueux palais construit en 1894 qui reflète l’architecture mauresque et la tradition marocaine. Construit par Si Moussa, grand vizir du sultan Hassan 1er, cet immense palais de 80 000 m⁠2 est composé de nombreuses cours ornées de mosaïques, de jardins luxuriants, de fontaines et d’une centaine de pièces très richement décorées de marbre, de bois de cèdre sculpté, de peintures sur bois et de zelliges (carreaux de faïence colorés). Un bon plan : s’y rendre le matin, pour éviter la foule.

La médersa Ben Youssef

Vue sur l'intérieur de la médersa Ben Youssef

Cette école coranique absolument splendide, située au centre de la médina, était l’une des plus grandes d’Afrique du Nord. Fondée au XIVe siècle et composée de quelque 130 chambres, elle pouvait accueillir jusqu’à 900 personnes qui venaient y étudier le Coran. Les salles d’étude et les chambres d’élèves sont aménagées autour d’un patio et on peut admirer le travail artisanal remarquable aux influences andalouses de ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Jardin Majorelle et musée Yves Saint Laurent

Le jardin Majorelle

Le jardin Majorelle est certainement un des plus beaux jardins du monde. Situé dans le quartier Guéliz, il porte le nom de son créateur, le peintre français Jacques Majorelle. Ce dernier y a fait construire sa villa et aménager un grand jardin de plantes exotiques en 1924. En 1980, Pierre Bergé et Yves Saint Laurent ont racheté le lieu laissé à l’abandon et se sont installés dans la villa rebaptisée Villa Oasis. Aujourd’hui, ce jardin de 9000 m⁠2 est un des plus célèbres et des plus visités. On y trouve plus de 300 espèces de plantes exotiques et rares du monde entier, des cactus, des bambous, des palmiers, des bananiers et des allées d’aloès où on aime se promener. Le musée Pierre Bergé des arts berbères s’y trouve aussi depuis 2011 ; plus de 600 objets collectionnés par Yves Saint Laurent et Pierre Bergé y sont exposés.

La robe Mondrian, au musée Yves Saint Laurent

Le musée Yves Saint Laurent, inauguré en 2017, se trouve juste à côté du jardin Majorelle. Il permet aux visiteurs de plonger dans l’œuvre d’Yves Saint Laurent, les tenues les plus emblématiques de sa carrière, en plus d’offrir un espace pour les expositions temporaires. Le couturier a découvert le Maroc en 1966 et le pays a toujours été une source d’inspiration pour ses collections.

Musée des confluences Dar el Bacha et le café Bacha

Musée des confluences Dar el Bacha

Cette ancienne demeure qui date de 1910 a été la résidence de Thami el-Glaoui, nommé en 1912 pacha de Marrakech, où il faisait régner l’ordre. Rénové en 2017, ce grand riad avec sa grande cour centrale est désormais un musée qui met en valeur l’artisanat. On admire l’architecture traditionnelle, les zelliges, les couleurs et les plafonds en bois sculpté. Ne manquez pas de vous arrêter au Café Bacha, pour boire un café de qualité dans une ambiance Art déco.

Le Jardin secret

Le jardin secret de Marrakech

Les fondations de ce riad historique ont plus de 400 ans, mais on vient visiter ce lieu restauré en 2016 pour l’architecture arabo-andalouse du palais et la beauté de ses jardins divisés en deux parties : un jardin exotique avec de nombreux cactus et un jardin islamique qui se présente comme une métaphore du paradis. Le plan du jardin est fait de lignes géométriques strictes, dans le but de faciliter l’irrigation. On peut d’ailleurs voir le système de gestion de l’eau du riad qui remonte à plus d’un siècle, très ingénieux.