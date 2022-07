Règles de sécurité

Faire partie de la solution

C’est arrivé deux fois au cours des dernières semaines au large de Cap-Chat et de Sainte-Anne-des-Monts, en Haute-Gaspésie : des amateurs de planche à pagaie sont sortis sur le fleuve alors que la mer était calme et que les vents étaient inexistants. Subitement, de forts vents se sont levés et les ont entraînés vers le large. Incapables de revenir sur la côte, ils ont dû appeler les secours.