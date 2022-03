Après l’inauguration de son premier village de vacances tout compris au pays en décembre dernier, à Charlevoix, Club Med lance une toute nouvelle agence de voyages à Montréal.

Laila Maalouf La Presse

Située au 600, boulevard de Maisonneuve Ouest, en plein centre-ville, l’agence veut offrir une expérience personnalisée à ses clients à la recherche de conseils de voyage.

Avec le lancement prévu de 17 nouveaux villages d’ici fin 2024, la marque fondée en 1950 et présente dans plus de 30 pays poursuit son expansion et prévoit d’autre part ouvrir de nouvelles agences ailleurs au pays dans un avenir proche.

« Comme beaucoup de Canadiens, Club Med est optimiste concernant le futur du voyage, d’autant que les familles comme les individuels cherchent à rattraper le temps perdu », estime Vincent Giraud, vice-président Canada et opérations commerciales Amérique du Nord.

« Club Med souhaite accompagner les voyageurs dans l’organisation de leurs vacances de rêve. Nous sommes ravis de proposer ce service haut de gamme sur le marché canadien, toujours avec le même niveau d’attention, mais avec un service encore plus personnalisé afin de continuer à nous adapter et à évoluer dans ce contexte de changements, a-t-il ajouté. Nous avons hâte de pouvoir offrir ce service dans de nouvelles villes au Canada et de célébrer l’ouverture de cette première agence dans le centre-ville de Montréal. »

Le design de la nouvelle agence montréalaise a été créé par Conceptum et s’inspire des destinations du Club Med.

Club Med a également investi récemment dans le développement de nouveaux outils numériques pour ses agences de voyage partenaires, notamment le moteur de réservation Club Med Travel Agent ainsi qu’une plateforme interactive (Club Med Université) destinée aux conseillers en voyage.