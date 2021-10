Où ont été tournés les films et séries Anne avec un E, Top Motels, Jusqu’au déclin, À tous les garçons, Jeu de la dame, M’entends-tu ? et autres Virgin River ? Eh oui, au Canada. Et le géant Netflix, qui a produit ou diffuse ces œuvres, a créé un nouveau site permettant d’associer voyages et lieux de tournage.

Le nom du site : netflixchezvous.ca. Qu’est-ce qu’on y propose ? Des titres, beaucoup de titres, d’œuvres qui se retrouvent sous le parapluie du géant de la diffusion en continu et qui ont été tournées quelque part entre Nanaimo et Saint John’s, Terre-Neuve. Avec un moteur de recherche, il est facile de trouver dans quelle ville ou dans quelle région ont été tournées les scènes des œuvres.

Prenons le long métrage Jusqu’au déclin, de Patrice Laliberté, qu’a produit le diffuseur. La page d’ouverture comprend deux boutons : à propos du film et lieux canadiens. En choisissant lieux canadiens, vous arrivez à deux autres propositions, Laurentides et Lanaudière, et de là, aux endroits précis des tournages.

Voilà donc une façon de voir du pays et d’en apprendre plus sur des films et des séries que vous auriez regardés.