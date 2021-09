Québec et Canada

Randos bière au Québec

Bière et randonnée, mariage parfait

C’est bien connu, la bière est probablement la plus rafraîchissante des récompenses après une activité en plein air. Il y a quelques années, l’éditeur suisse Helvetiq a eu l’idée géniale de concevoir de petits guides associant randonnée et microbrasseries, d’abord en Suisse, en Belgique, en France et en Bavière, mais aussi au Colorado et dans le nord-ouest des États-Unis. C’est au tour du Québec d’avoir droit à son guide Randos bière, fruit de cinq mois de travail de la rédactrice, blogueuse et amoureuse de bière Bianca Pomerleau.