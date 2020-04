Juillet ? Octobre ? Mars 2021 ? Personne ne sait quand les voyages seront de nouveau dans le domaine du possible. Mais on peut assurément déjà commencer à rêver du jour où partir à l’aventure ne se résumera plus à sortir faire l’épicerie au coin de la rue...

La Presse

Racontez-nous en quelques lignes le premier voyage que vous aimeriez faire quand la pandémie sera enfin chose du passé. Nous publierons vos réponses dans les prochaines semaines. Écrivez à inspiration@lapresse.ca