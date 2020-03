Le voyage au temps de la COVID-19

Partir ou non en voyage ? La situation a changé du tout au tout depuis que François Legault a recommandé à tous les voyageurs de se placer en isolement pendant 14 jours à leur retour de l’étranger, et Justin Trudeau d’éviter tout voyage hors du Canada. La question n’est plus tant de savoir où partir, mais dans quelles conditions se fera le retour. La quarantaine sera obligatoire au Québec pour les employés de l’État, les travailleurs des réseaux de la santé, de l’éducation et des services de garde publics et privés. Partir, c’est une chose. Revenir au travail ou à l’école, c’en est une autre.