Les montagnes Blanches du New Hampshire, berceau du ski américain

Bien qu’elles ne soient pas plus loin de Montréal que le mont Saint-Anne, les montagnes Blanches du New Hampshire passent bien souvent sous le radar des skieurs québécois. Pourtant, on trouve autour de l’impressionnant mont Washington certaines des stations les plus hautes de la Nouvelle-Angleterre.