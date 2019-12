Air France fera voler, dès le 1er juillet 2020, ses avions au départ de San Francisco avec un mélange de conventionnel et de carburant dit « alternatif », produit à partir de résidus d’huiles et de graisses non comestibles, dans le but de réduire son empreinte carbone.

La Presse

L’initiative — menée de concert avec Shell — devrait permettre de prévenir l’émission d’environ 6000 tonnes de CO 2 en 16 mois.