Vols, forfaits tout inclus, escapades. Chaque semaine, notre journaliste repère pour vous les meilleures aubaines de la semaine. Prix en vigueur hier, peuvent changer sans préavis.

Nadielle Kutlu

Collaboration spéciale

Vols

• Taipei, Taïwan

Vol aller-retour Montréal-Taipei. 725 $ (taxes et frais inclus, avec des correspondances à Chicago et à Tokyo à l’aller, et à Tokyo et à Vancouver au retour). Du 19 février au 3 mars. Avec All Nippon Airways.

• Paris, France

Vol aller-retour Montréal-Paris. 458 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 29 septembre au 10 octobre. Avec Level Airlines.

PHOTO MARK BLINCH, ARCHIVES REUTERS Toronto, en Ontario

• Toronto, Ontario

Vol aller-retour Montréal-Toronto. 129 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 22 au 29 octobre. Avec Air Transat.

• Manille, Philippines

Vol aller-retour Montréal-Manille. 760 $ (taxes et frais inclus, avec une escale à Pékin). Du 4 au 18 mars. Avec Air China.

Tout-inclus 7 nuits

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L’HÔTEL Memories Holguin Beach Resort

• Memories Holguin Beach Resort (4 étoiles), Holguin, Cuba

Chambre double dans un hôtel au bord d’une plage de sable blanc. Cinq restaurants, huit bars, cinq piscines, miniclub. 565 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 24 septembre au 1er octobre. Avec Sunwing.

• Royal Decameron Club Caribbean (3,5 étoiles), Montego Bay, Jamaïque

Hébergements de type bungalow à quelques pas de la plage. Quatre piscines, trois restaurants, cinq bars, miniclub. 1085 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 29 septembre au 6 octobre.

Forfait

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L’HÔTEL Manoir du Lac William

• Escapade 3 nuits au rabais, Manoir du Lac William, Saint-Ferdinand

Pour un temps limité, l’hôtel offre trois nuitées, trois soupers cinq services, trois déjeuners et un accès aux bains nordiques à partir de 379,50 $ par personne, en occupation double. Valable jusqu’au 8 octobre.