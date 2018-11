Crise de la quarantaine: pas de panique!

Quels impacts sur la carrière et le couple?

Les changements de carrière et de partenaire sont souvent au coeur des questionnements de la crise de la quarantaine. Pourquoi?

C'est durant cette période de la vie qu'on repense à sa carrière, souligne Christine Grou, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. «On se posera la question: il me reste 20 ans de carrière, est-ce que je veux passer les 20 prochaines années comme j'ai passé les 20 dernières? C'est un peu le last call si on veut faire un changement de carrière.»

Julie Carignan, psychologue organisationnelle et membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, explique qu'on vit des cycles. «Au début de notre carrière, on est beaucoup dans l'ambition et l'accomplissement personnel. Ensuite, on veut que notre travail ait vraiment un sens, on veut avoir un sentiment de contribution, on est en quête de quelque chose de plus grand que soi. Et en fin de carrière, on a le souci de léguer, de vouloir être un mentor.»

Alexandre, 45 ans, directeur de production dans le domaine du jeu vidéo, est justement dans ces questionnements. «J'ai un très bon salaire et j'ai atteint mes objectifs professionnels. Mais je me sens inutile, j'aimerais contribuer à la société», dit-il, prêt à changer de domaine. «J'ai fait du bénévolat, mais ce n'est pas assez. Et les emplois dans le milieu social sont peu rémunérés», déplore-t-il. Comme il a une hypothèque à payer et de jeunes enfants, il n'est pas prêt à laisser tomber son salaire. Plus le temps passe, plus la question le tourmente. «J'y pense tous les jours!», lance-t-il. Julie Carignan confirme que tout le monde ne peut se permettre un changement professionnel. «Ça prend un virage lucide, et il n'y a pas de virage sans sacrifice.»

Et le couple?

La sexologue clinicienne et psychothérapeute Élise Bourque constate que si les couples se séparent à tout âge, «c'est plus facile de se séparer vers 40 ans qu'à 30 ou 35 ans. Dans la quarantaine, les gens ont acquis une certaine autonomie financière, professionnelle, émotionnelle», explique-t-elle.

Pour certains, c'est le temps ou jamais de trouver un ou une partenaire plus compatible. «Mais il faut savoir que ce n'est pas nécessairement mieux ailleurs. Il n'y a pas une relation extraordinaire cachée quelque part pour eux qu'ils vont trouver. Au contraire, ils risquent de rencontrer des gens blessés à plusieurs niveaux», prévient-elle. Parce qu'à 40 ans, contrairement à 20 ans, on a plus de bagages.

Quant à l'image de l'homme quadragénaire ou quinquagénaire qui se cherche une femme plus jeune, elle est toujours d'actualité, souligne Élise Bourque. «C'est la peur de vieillir. En étant avec une femme plus jeune, ça nous donne l'illusion qu'on est plus vivant. Mais on voit aussi l'inverse de plus en plus: des femmes avec des hommes plus jeunes.»