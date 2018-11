Repas à six mains au Hoogan et Beaufort

Et, pour leur plus grand plaisir (et le nôtre), ils se réunissent l'espace d'une soirée, au Hoogan et Beaufort, pour un repas à six mains qui s'annonce fort délicieux.

Les deux chefs proposeront un menu cinq services de leur cru, pensé en accord avec des vins importés en privé par François Chartier.

À ne pas manquer, le 15 novembre, entre 18 h et 22 h 30. Prix: 125 $, taxes et services en sus, réservation au 514 903-1233 ou à info@hooganetbeaufort.com

http://hooganetbeaufort.com/