Faire son pain: la main à la pâte pour relaxer

À Londres, Alison Skeat pousse le principe plus loin et offre depuis 2016 des ateliers combinant méditation et boulangerie (Breaditation).

«Une des vertus de faire du pain, c'est de permettre à l'attention d'être complètement à ce qu'on est en train de faire. On porte attention aux ingrédients choisis, aux gestes, aux sens sollicités. Ça nous permet d'oublier le hamster qui court dans notre tête», indique le D r Serge Marquis, conférencier et auteur de livres sur le stress.

Dans l'arrière-boutique de la boulangerie artisanale La mie bretonne, à Cowansville, sept personnes sont rassemblées, les mains dans la pâte, autour d'un plan de travail. Le boulanger Jean-Sébastien Béraud anime un atelier de boulangerie. L'ambiance est bon enfant malgré l'ardeur mise à la tâche. «Ça fait combien de temps qu'on pétrit? Je suis plus détendu quand je bûche du bois», lance Francesco. Plus de 300 personnes sont inscrites sur la liste d'attente. «Il y a une grande demande pour les cours. De plus en plus, les gens veulent faire leur pain», souligne Annie Huard-Langlois, copropriétaire.

«Un des plus grands plaisirs de l'être humain est d'être capable de développer ses capacités, explique le Dr Marquis. En faisant du pain, on se découvre des compétences insoupçonnées, on utilise sa créativité. C'est bon pour l'estime de soi.»

«On est dans une société où on utilise beaucoup notre tête. Nos ancêtres labouraient les champs, coupaient du bois. C'est aujourd'hui difficile de trouver une dimension concrète au travail dans notre monde de plus en plus virtuel. Or, c'est un besoin très profond chez l'être humain, poursuit-il. Faire du pain permet d'éprouver ce contentement et d'apaiser l'esprit.»

Aliment réconfort

«Jusqu'à récemment, un repas sans pain était très mal vu. Malgré l'aversion actuelle pour le gluten, le pain a toujours sa place sur la table québécoise. On le voit par le nombre grandissant de petites boulangeries, la vente de machines à pain et la grande variété de farines sur le marché», explique Nathalie Lachance, sociologue de l'alimentation et chercheuse au GastronomiQc Lab de l'Université Laval.

«Le pain est un aliment qui nous rapproche de nos racines, qui nous replonge dans notre enfance, précise-t-elle. Dans les supermarchés, on l'a compris. Quand on fait cuire du pain sur place, on sait que les clients, sensibles à l'odeur, seront plus enclins à remplir leur panier.»

Mme Lachance fait son pain. Elle a la recette de sa grand-mère, transmise par sa mère. «Je pousse l'audace jusqu'à faire mon levain, ça me donne une grande satisfaction. Le geste de pétrir le pain apporte une grande détente, tout le processus est quasi cérémonial. J'ai une pensée pour ma grand-mère, j'aime cette idée de transmission de connaissances, de valeurs.»

Un don de soi

Cuisiner le pain, c'est bien. Mais le partager, c'est mieux. «Je fais du pain pour le plaisir de le donner à mes proches, c'est ma façon de leur dire que je les aime», dit Johanne, rencontrée à La mie bretonne. «Offrir le pain qu'on fait permet de se sentir utile, valorisé, lié aux autres, dit le Dr Marquis. C'est un plaisir, ça a un impact sur le stress.»