 Tendances alimentaires 2019: champignons, gras et sans-plastique 

En 2018, on a mangé - et instagrammé - des aliments sans sucre ajouté ni additifs, servis dans des bols, en buvant une boisson fermentée. Quelles sont les tendances qui vont influencer notre alimentation en 2019? La Presse a compilé les prévisions d'une dizaine de spécialistes et d'entreprises pour créer ce palmarès sans prétention.

1. Manger nu (ou presque)

Pas question de manger n'importe quoi (sauf après minuit, mais ça ne compte pas), surtout si c'est emballé dans du plastique. «Le plastique, c'est comme le nouveau démon, constate Guillaume Mathieu, associé d'Ilot stratégie et gestion de marque. C'est l'ennemi à abattre.» Après avoir fait ce dur constat en 2018, on cherche des options de rechange: des emballages faits de carapaces de crevettes, d'algues ou d'autres matériaux biologiques, comme ceux de tissu enduit de cire d'abeille que fabrique l'entreprise québécoise Api-flex. On ne se contente plus des restos «apportez votre vin»: on fréquente des épiceries «apportez votre sac à légumes», prédit la chaîne américaine Whole Foods Market. Quant au vrac, c'est vraiment «lit» (en langue ado, ça veut dire que c'est super).

2. Manger en toute confiance

«Les achats de produits alimentaires locaux et de produits alimentaires responsables en général continueront d'être porteurs», dit Francine Rodier, professeure au département de marketing de l'ESG-UQAM. On veut de la traçabilité et de la transparence, pour manger en toute confiance. Il est plus facile de vérifier l'origine des aliments quand ils sont cultivés ou cuisinés à proximité - d'où la popularité des légumes qui poussent en ville. On ne veut pas juste le savoir, on veut le voir, si bien que les entreprises (comme la distillerie Cirka ou Les Fermes Lufa) ouvrent désormais leurs portes aux clients qui désirent les visiter. À planifier comme sortie en 2019.

3. Légumes, légumes, légumes

C'est l'ère des échanges, et on ne parle pas de hockey ici : on mange de la croûte à pizza faite de chou-fleur, des spaghettis de courgettes, du faux riz en brocoli, des chips de pois chiches et de la crème glacée à base de banane, constate le Studio Bordewijk, une agence néerlandaise spécialisée en alimentation. En résumé, le légume (et le fruit) réinventé est roi. Les prochains chouchous seront le jicama (un tubercule croquant), le céleri-rave et le chou-rave, selon Mareya Ibrahim, dite The Fit Foodie, une chef et auteure californienne. «Il y a un changement de perception par rapport aux diètes à base de plantes», dit Guillaume Mathieu. Ricardo a lancé un livre consacré aux légumes «et en 2019, les grandes chaînes vont embarquer dans le mouvement», estime l'expert.

4. Ce mot qui commence par V

Pour notre santé, celle de notre planète (et celle de notre marge de crédit), on réduit notre consommation de viande (un mot qu'on n'ose pratiquement plus prononcer, comme Voldemort). Aujourd'hui, les Canadiens mangent 94 millions de kilos de boeuf en moins par année comparé à 2010, selon le Rapport canadien sur les prix alimentaires à la consommation 2019, des universités Dalhousie et Guelph. «Cela entraîne une quête vers des protéines de substitution», observe Francine Rodier. Légumineuses, noix, graines, insectes et pseudo-céréales sont au menu. Ce qui est nouveau, c'est que ces options de rechange veulent séduire les carnivores avec des saveurs fumées, grillées, etc. Aux Pays-Bas, le livre de cuisine Man.Eat.Plant. propose ainsi des recettes de faux boeuf Wellington et de végéprosciutto. «C'est un signal qui nous montre que ce n'est plus macho ni nécessaire de manger des produits animaux», lit-on sur le site maneatplant.com.