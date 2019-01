À la recherche de la tortilla parfaite

La tortilla est au Mexique ce que la baguette est à la France. On l'achète à peine sortie du four (ou du comal), tous les jours. Le goût et la texture d'une tortilla qui vient d'être pressée et cuite sont imbattables. Pourtant, malgré la popularité des tacos, vous trouverez difficilement des tortillas ultrafraîches au Québec. La solution? Les faire à la maison!

LES SECRETS DE LA MEILLEURE GALETTE

Lorsqu'on mange un taco, on s'attarde rarement à son humble support. Et pourtant, une excellente tortilla fera toute la différence.

Moelleuse, élastique, mais avec un peu de mordant et un goût de maïs prononcé, la bonne tortilla est difficile à trouver, au nord du Mexique. Certains puristes en font même leur Graal. Nous nous sommes intéressés à cette quête et avons abouti à... Toronto!

Dans son expression la plus traditionnelle et la plus recherchée, la tortilla est faite d'une pâte de maïs fraîche (masa) et non de farine (masa harina) et d'eau. On fait tremper les grains de maïs séchés dans une solution alcaline: eau additionnée d'un peu de chaux (les Mexicains disent cal) ou de cendres de bois dur, voire de marinade Pickle Crisp Bernardin qu'on peut acheter au Canadian Tire, pour les cuisiniers maison bien zélés!

Le grain gonflé et humide est ensuite moulu manuellement ou mécaniquement pour faire une pâte, qui sert à former les petites galettes que l'on fait cuire en tortillas (pour en savoir plus sur ce processus appelé «nixtamalisation», voir à la fin).

Au Québec, personne ne semble encore s'être lancé dans la tortilla faite à partir de pâte (masa) fraîche.

Les entreprises comme Maya et Mex-I, qui fournissent les épiceries latines et les taquerias de chez nous, travaillent avec de la farine de maïs nixtamalisé (masa harina) industrielle, comme la majorité des tortillerias de ce monde, y compris au Mexique.