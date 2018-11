Chocolats chics chez État de choc'

Avec État de choc', on a affaire à une incarnation réellement réfléchie, créative et actuelle de la chocolaterie. Ici, la précieuse cabosse est mise en valeur dans un bel espace lumineux et minimaliste.

Mais le plus beau travail de valorisation du chocolat, il se fait dans l'atelier vitré de Stéphanie Bélanger.

Elle y prépare lingots, barres (café caramel, carré aux dattes, etc.) et minitablettes (maïs piment, cari blanc, sapin érable, etc.) avec les meilleurs ingrédients, dont des chocolats de couverture «bean-to-bar» québécois, comme ceux de Monarque, de Qantu, de Chaleur B et, bientôt, de Palette de bine.

En plus des créations vraiment inusitées de Stéphanie, on trouve à la boutique les tablettes et les petits pots d'artisans «amis». La mise en valeur du chocolat passera également par des ateliers de dégustation et de création.

État de choc', c'est une équipe de réelles passionnées. Aux côtés de la chocolatière, on trouve la présidente fondatrice Maud Gaudreau, la «chocologue» Marie Lepaux et la responsable du marketing Céline Lecerf.

6466, boulevard Saint-Laurent, Montréal

https://www.etatdechoc.com/fc/