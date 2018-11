Une nouvelle pomme écologique sur les rayons

Depuis un peu plus de deux semaines, une variété inédite de pomme est offerte dans les supermarchés IGA. Distribuée par les Vergers Boileau, qui détiennent l'exclusivité en Amérique du Nord, la variété Ariane, croquante et légèrement acidulée, est aussi une pomme écolo! Explications.

La recherche pour créer cette pomme aura pris 24 ans, à l'Institut national de recherche agronomique (INRA), en France, où elle est ditribuée depuis maintenant 10 ans. La pomme Ariane est le fruit de croisements naturels - et non de modifications génétiques - entre trois variétés mères méconnues au Québec: Florina, Prima et Golden, explique Chloé Boileau, directrice marketing des Vergers Boileau.

Un goût qui plaît

La variété de pomme ainsi obtenue pourrait se comparer à un beau mélange entre la Gala et la Spartan, soit une pomme «super croquante, sucrée mais pas trop, avec un petit côté acidulé qui pétille en bouche», détaille Chloé. Bref, elle rassemble toutes les caractéristiques qui plaisent normalement aux consommateurs québécois. C'est une pomme qui est à son apogée crue, pour accompagner des fromages par exemple, ou encore légèrement glacée dans une poêle.

70 %

La pomme Ariane est dite écologique puisque, grâce à des croisements ciblés, elle offre une résistance très intéressante aux maladies. Notamment la tavelure, une maladie causée par un champignon qui altère l'aspect extérieur du fruit, et qu'on traite normalement avec des fongicides, une catégorie de pesticides. Résultat : sans être bio, la pomme est décrite comme «écologique» puisqu'elle nécessite environ 70 % moins de pesticides que les autres variétés de «commodité», soit celles qu'on trouve toute l'année sur les étals comme Spartan, MacIntosh et Empire, détaille Mme Boileau.