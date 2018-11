Jean Soulard: curieux, mais sérieux

Le point de vue des scientifiques

Avant même de se lancer dans le vif du sujet et de présenter ses recettes, le maître cuisinier de France installé au Québec depuis 1979 a choisi de céder le plancher à quatre chercheurs qui viennent apporter un éclairage aussi intéressant que nécessaire sur les propriétés du cannabis. Écrite par les docteurs Louis Gendron, Claude Rouillard, Philippe Sarret et Normand Voyer, cette section de 15 pages est enrichissante au point d'être incontournable - il faut vraiment la lire avant de se mettre à cuisiner. «Il était important pour moi de m'entourer dès le début, a indiqué Jean Soulard. Si tu veux être rigoureux, tu dois comprendre ce qu'est le cannabis. J'ai justement la chance de travailler avec les chercheurs de l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de l'Université Laval et ces gens-là m'ont amené à comprendre ce qu'est le cannabis.»

On apprend par exemple que la marijuana consommée comme aliment met plus de temps à se manifester que lorsqu'elle est fumée, mais que l'effet dure plus longtemps. Aussi, chaque personne réagit différemment. «J'ai vu des gens qui disaient ressentir un buzz alors qu'il n'y avait pas de cannabis dans leur plat, nous a appris Jean Soulard. Une personne a même eu une crise d'angoisse 5 minutes après avoir mangé alors qu'on sait que l'effet n'arrive que 30 minutes plus tard...»

Pour tous les goûts

Cela étant dit, il reste que les plats proposés par Jean Soulard sont nombreux, variés et appétissants à souhait. Et tous peuvent être cuisinés avec ou sans cannabis, qui est essentiellement utilisé comme corps gras - le chef nous apprend en détail comment préparer le beurre ou l'huile de cannabis, un processus qui prend au minimum trois heures de préparation, vaut mieux en être avisé.

Parmi les 95 recettes présentées dans le livre, on trouve entrées, potages, plats principaux, recettes végétariennes, desserts, certaines recettes plus complexes que d'autres - lasagne de crabe au beurre blanc, macaroni au fromage, ris de veau sauce morilles et porto, pouding chômeur: il y en a pour tous les goûts et tous les talents. Pour chaque recette, Jean Soulard propose un vin d'accompagnement de même qu'une suggestion de menu complet tiré des pages du livre - on notera par ailleurs qu'un seul des services comprend du cannabis.