Un Canadien au coeur des expériences du Noma

The Noma Guide to Fermentation, de René Redzepi et de David Zilber

Mais après quelques années, il veut encore progresser et entend dire que David Hawksworth, chez West à Vancouver, est vraiment le chef à suivre. Il part donc sur la côte Ouest, commande le menu à prix fixe chez West et demande à rencontrer le chef pour travailler dans ce restaurant. Il y restera un an.

La vie le ramène ensuite à Toronto, puis l'envoie au Québec, où il cuisine au restaurant de l'hôtel Le St-James. «J'ai adoré habiter Montréal», dit-il. Mais il reçoit encore un coup de fil: Hawksworth ouvre son propre restaurant à Vancouver et veut que David revienne. «Ça s'est très bien passé. On a gagné plusieurs accolades, toutes sortes de prix. Je recevais bien des appels.»

Après quelques années dans cet établissement qu'il considérait comme le meilleur du Canada, il retrouve toutefois l'envie d'apprendre encore plus et lit partout que c'est en Scandinavie que ça bouge. Il envoie son CV chez Noma. En 2014, le restaurant embauche le Canadien. «Je leur ai écrit une lettre vraiment non conventionnelle, dit-il. Je leur ai expliqué que je n'étais pas un chef conventionnel.»

David est effectivement hors norme, avec ses origines mixtes, ses tenues vestimentaires toujours créatives - «J'aime m'exprimer de toutes sortes de façons», dit celui qui peut très bien débarquer habillé de denim jaune citron quand il n'est pas en tablier de chef - et ses intérêts très diversifiés. Il lit des livres scientifiques sans arrêt et a même réussi à faire de son second passe-temps, la photographie artistique sur pellicule, une deuxième source de revenus. «Souvent, je n'arrive pas à rester en place», dit-il.

Planifie-t-il donc de rentrer au Canada? Pas pour ouvrir son propre restaurant. Pas bientôt. «Je ne sais pas où tout ça va me mener», dit-il. «Mais on se sent très bien chez Noma 2.0», dit-il, en parlant du restaurant qui vient de déménager et de se réinventer. «C'est un endroit extraordinaire où être, exactement en ce moment.»

_______________________________________________________________________________

