Menu cinq services au cannabis

Un shortcake au pot pour dessert?

Dans sa maison d'Aurora, en banlieue de Denver, Jessica Catalano nous accueille avec un brie fondant au sirop d'érable et aux noix de Grenoble. Avant de se mettre à table, autant pour l'entrevue que pour la dégustation, elle ajoute une touche finale à sa recette. Elle verse une cuillère à thé de beurre infusé à la marijuana «purple goji», une variété qui rend heureux et colleux, contenant 7 mg de THC.

«Ce cannabis a des notes sucrées et florales qui rappellent les petits fruits», déclare l'auteure de The Ganja Kitchen Revolution: The Bible of Cannabis Cuisine, le premier livre de recettes qui emploie les variétés de marijuana selon leur profil aromatique.

Jessica utilise par exemple une variété appelée «strawberry cupcake», qui a des parfums de fraises et de crème, pour un shortcake et le «hash plant», qui a un goût poivré, pour une sauce pour le steak.

Elle aussi recommande aux débutants de commencer en ingérant 5 mg de THC et elle leur déconseille la consommation d'alcool lors d'une première expérience gastronomique au pot.

«Les effets dépendent de la taille d'une personne, de son poids, de la quantité de nourriture qu'elle a mangée durant la journée. Il y a de gros consommateurs qui se rendent jusqu'à 300 mg par repas, mais c'est une très, très mauvaise idée. C'est mieux de commencer par une toute petite dose pour savoir comment son propre corps réagit.»

Depuis la légalisation du cannabis récréatif en 2014 au Colorado (le cannabis médical y est légal depuis 2000), Jessica constate que les perceptions changent. Alors que les fumeurs de joints étaient souvent vus comme des «poteux», de plus en plus de gens se sentent prêts à essayer le cannabis lorsqu'il est utilisé dans une recette, prétend-elle. «La cuisine, c'est un excellent véhicule pour normaliser le cannabis.»

«Il y a des gens qui ont peur du cannabis, qui croient que ça n'a que des effets négatifs, mais c'est de la propagande. Déguster une recette contenant du pot, ça ne devrait pas faire peur. C'est une expérience agréable», dit-elle pendant que sa fille Mary Jane (ça ne s'invente pas!) joue dans le salon.

L'entrevue s'achève et plus personne ne semble toucher au brie cannabique, à moitié entamé. Les effets? Après deux heures, on ne pourrait pas dire qu'on était plus heureuse ou colleuse qu'à l'habitude. Peut-être juste un peu plus endormie. Mais ça, c'est peut-être à cause de notre réveil au petit matin. Qui sait?