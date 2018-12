Transport urbain: vélo, boulot, marmots

Valérie Houle, mère de trois enfants et enceinte de son quatrième, transporte ses enfants à vélo à longueur d'année. Pour la simple raison que c'est ce qu'elle considère être la façon la plus rapide de se déplacer. « On est juste des gens qui veulent se rendre du point A au point B de la façon la plus efficace possible ! »

Alors que le nombre de cyclistes qui roulent toute l'année ne cesse d'augmenter, on retrouve logiquement parmi eux des parents qui ne jurent que par ce moyen de transport.

« Nous avons toujours fait du vélo l'hiver. Et quand on a eu des enfants, on les a transportés en vélo toute l'année. C'est tout simplement plus rapide et plus pratique », explique Joëlle Rompré, maman de deux garçons de 4 et 6 ans.

« C'est la meilleure façon de me déplacer et, généralement, j'ai même du plaisir », déclare Étienne Roy-Corbeil, copropriétaire de la boutique Dumoulin Bicyclettes et papa de deux enfants de 4 et 9 ans.

Quant à Hugo Adam-Côté, père de trois garçons, ce sont les sources d'irritation des transports en commun qui l'ont convaincu. « J'étais tanné d'attendre et d'avoir chaud dans le métro. Et ça prenait le même temps. » Quant à la voiture ? « Trop compliqué. Il faut la sortir du trou de neige et trouver une autre place ensuite. »

Les trajets

Les gens ont parfois tendance à penser à la pire tempête de l'année et ils s'y imaginent à vélo. Pourtant, la grande majorité de l'hiver, les déplacements ne se font pas dans la neige, mais sur de l'asphalte mouillé.

Et quand les conditions sont mauvaises, il faut s'écouter, croit Valérie Houle. « Il faut respecter son rythme. J'ai roulé pendant mes deux dernières grossesses. Je prends le temps. S'il y a un obstacle, je n'hésite pas à faire descendre les enfants, quitte à les faire marcher à côté de moi. » Et non, il n'y a pas de gêne à laisser son vélo à la maison. « Si les conditions ne nous tentent pas, c'est bien correct ! »

Joëlle Rompré abonde dans ce sens. « Si c'est trop risqué, je ne prends pas les enfants en vélo. »

« Vous êtes à l'aise de faire du vélo en pleine tempête ? Parfait ! Vous n'êtes pas à l'aise ? Parfait ! », affirme Étienne Roy-Corbeil. Beaucoup de cyclistes d'hiver ne sortent pas quand les conditions sont épouvantables. L'été non plus, d'ailleurs !

Comme les conditions peuvent varier d'un endroit à l'autre, c'est aux parents de juger si c'est une bonne idée ou pas de transporter leurs enfants en vélo, avance Magali Bebronne, chargée de programme chez Vélo Québec. « Je ne dirais pas à tous les parents de sortir en vélo demain matin. Mais je suis convaincue que ceux qui le font ont confiance dans les capacités de leurs enfants, ils connaissent le trajet et savent qu'il n'y a pas de danger à le faire. »

Elle constate la hausse du nombre de parents qui font fi de l'hiver à vélo. Cela s'explique, selon elle, par l'amélioration de l'entretien des pistes cyclables l'hiver.

« C'est quelque chose qui n'aurait pas été envisageable il y a 10 ans. Le réseau est de plus en plus fiable, de mieux en mieux déneigé et abondamment salé, il y a donc moins de risques de glissade, il n'y a plus de raison de s'en priver. »

- Magali Bebronne, chargée de programme chez Vélo Québec

Les pistes cyclables séparées de la rue sont généralement bien déneigées. Le problème, c'est qu'une grande partie de notre réseau cyclable est composée de bandes cyclables ou de chaussées désignées. Théoriquement, c'est praticable quatre saisons, dans la réalité, on pousse la neige sur le côté... donc sur la piste cyclable, déplore Magali Bebronne.

Ce qui est important, c'est la communication et la fiabilité. « Après un nombre donné d'heures, les cyclistes ne devraient pas avoir à s'inquiéter si les pistes sont dégagées ou pas », croit-elle.

Partager la route

Au début des années 90, les cyclistes l'hiver, c'était une curiosité. « Les automobilistes ne s'en badraient pas, se rappelle Étienne Roy-Corbeil. Ensuite, il y a eu une certaine exaspération de la part des conducteurs, car il y avait beaucoup plus de cyclistes hivernaux. Maintenant, on est revenu à un partage de la route. Ils sont là. Il faut vivre avec. »

Les parents que nous avons interrogés sont d'ailleurs unanimes : l'immense majorité des automobilistes sont gentils et respectueux.

En fait, ces cyclistes qui n'ont pas froid aux yeux provoquent avant tout des sourires et des questions, plutôt que des coups de klaxon rageurs. « C'est rendu que le monde trouve ça cool. On sent un regard positif de la part des autres », explique Hugo Adam-Côté.

Même le discours public a changé, constate Magali Bebronne. « Avant, c'était pour ou contre. Maintenant, on se demande plutôt combien de kilomètres on va déneiger. »

Et les enfants là-dedans ?

Comme pour les parents, le secret pour continuer, c'est de ne pas les écoeurer. « Je n'oblige pas mes enfants à le faire. Ce matin, ils voulaient y aller en vélo. Hier, c'était à pied », explique Valérie Houle. Il y a fort à parier que ces enfants suivront l'exemple de leurs parents. « Pour mes enfants, faire du vélo l'hiver, c'est normal. Un de mes garçons réclame d'ailleurs des pneus à clous pour son vélo ! », dit fièrement Joëlle Rompré.