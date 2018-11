Des policiers qui font école

Plus de 200 policiers se baladent dans les écoles du Québec, armés non seulement de leur fusil, mais aussi d'outils de prévention contre la violence sous toutes ses formes. Si les agents en uniforme et le milieu scolaire font généralement bon ménage, certains craignent néanmoins des risques de dérive ou de confusion.

DES ÉLÈVES, DES ENSEIGNANTS... ET DES POLICIERS

Journée normale pour Stéphanie Morin, qui se présente à l'école primaire Martin-Bélanger, dans l'arrondissement de Lachine. Après de brèves salutations à la directrice, elle gagne la cafétéria pour retrouver une quarantaine d'élèves. Dès lors, une enfant prend son élan et plonge dans ses bras, tout sourire. Stéphanie Morin, comme les enseignants et le personnel de soutien, fait partie de la rassurante équipe-école. Légers détails: elle est armée et porte l'uniforme du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La policière est l'un des 88 agents sociocommunautaires à Montréal qui visitent et interviennent régulièrement dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire. Ici, la prévention prévaut contre la répression.

En ce début d'après-midi, l'agente Morin explique à deux classes d'accueil et quelques parents sa fonction à l'école et les règles à respecter. «La seule différence entre nous et les patrouilleurs, c'est qu'on prend le temps, nous explique-t-elle avant sa présentation. Le temps de connaître les habitudes des jeunes, leur environnement, leur expérience. Si certains d'entre eux vont dans la mauvaise direction, on est là pour resserrer le filet de sécurité.»

Tous les postes de quartier (PDQ) comptent au moins un policier-école, certains jusqu'à quatre. Les agentes Stéphanie Morin et Carlota Santos, liées au PDQ 8, se partagent une quinzaine d'établissements scolaires à Lachine. Ateliers de prévention, activités sportives ou culturelles, rondes de reconnaissance : tous les moyens sont bons pour tisser des liens avec les élèves.

Les écoles sont libres de définir leurs objectifs en matière de sécurité selon l'âge des élèves, le contexte socioéconomique et les enjeux propres à leur établissement. Des exercices de confinement et des ateliers contre le sextage, la drogue ou la conduite dangereuse peuvent ainsi s'ajouter à des conférences contre la violence et l'intimidation.

«L'idée est de se coller à la réalité des écoles, explique Nathalie Letendre, agente de concertation communautaire au SPVM. Chaque année, on convient des sujets à aborder avec les directions.»

Urgences et enquêtes

Si la prévention reste prioritaire, les agents sociocommunautaires du SPVM, joignables directement par les directions, participent aussi aux interventions d'urgence et aux enquêtes. «Le mot-clé, dans notre fonction, c'est suivi», note Mme Morin.

«Quand un collègue répond à un appel pour un jeune que l'on connaît, on le rencontre et on peut travailler ensuite avec ses parents, la direction, les travailleurs sociaux. On fait partie de l'équipe-école, c'est une collaboration.»

Depuis 2012, la loi oblige les commissions scolaires à établir un protocole d'enquête et d'intervention avec le corps de police de leur région. Enseignants, directeurs, travailleurs sociaux et agents sont nombreux à se référer au cadre «Présence policière dans les établissements d'enseignement», mis à jour en 2017 sous la responsabilité de la Table provinciale de concertation sur la violence, les jeunes et le milieu scolaire.

«C'est très important que le rôle des policiers et de l'école soit bien défini, surtout en cas d'urgence», dit Me Torben Borgers, président de la Table.